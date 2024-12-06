台灣近四成牙周病嚴重牙齒難保 光動力療法有機會不拔牙

台灣成人牙周病盛行率高達8成，其中一半病況嚴重、牙齒不保甚至疼痛不堪，多年來解決之道就是拔掉病牙。隨著治療新科技發展、患者終於也有機會留下牙齒。成大醫院牙周病科主治醫師丁羣展表示，「抗菌光動力療法」是新選擇，但患者須有毅力配合，才有機會留下牙齒。

丁羣展指出，重度牙周病牙周囊袋深度常較深，並伴隨齒槽骨嚴重破壞，因預後不佳，也不適合進行牙周再生手術，牙醫師大多會建議拔除；然而大部分患者仍期望保留牙齒。這類情況只能進行保守性牙周治療，並加強口腔清潔狀況，盡量減少口腔內牙周致病菌。

丁羣展表示，牙周破壞較嚴重的牙齒，除使用抗生素等藥物治療，光動力療法 (PDT) 最近已成新的治療選擇。針對細菌的光動力療法稱為抗菌光動力療法 ( aPDT) ，是利用光感劑將細菌染色，並使用適當波長和低輸出能量密度雷射照射，殺死牙周囊袋內細菌，搭配非手術牙周性治療，可顯著改善且穩定牙周炎症狀。不過健保不給付，費用看治療部位多少幾千到上萬都有可能。

丁羣展說，台灣患者對牙周病治療需求日增，衛福部口腔健康司調查，台灣成人牙周病盛行率高達8成，一半病情嚴重。aPDT治療是較新治療輔助方法，但也要提醒患者，想達到較好的治療結果，除了持續規律回診接受例行檢查與治療，平時做好正確良好潔牙並保持習慣，才是控制牙周病不二法門。

他舉新進案例45歲徐先生，因長期牙齦不時出血及牙齒容易敏感酸痛求診。檢查後診斷重度牙周炎，右下與左下大臼齒因嚴重齒槽骨破壞，初步判斷預後不良，建議拔除。但患者希望盡量保留牙齒，經歷一年積極非手術性治療，患者也努力保持口腔清潔及規律回診，並以aPDT輔助治療嚴重受損區域。不僅保留住牙齒，還改善牙齦出血的問題，牙齒敏感的症狀也減緩許多。