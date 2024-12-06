觀光署多管齊下拚觀光 來台數已達700萬人次

交通部觀光署6日指出，截至12月3日來台觀光人次已突破700萬人次，預估12月來台旅客應可持續穩定成長。

根據觀光署統計，今年來台旅客人數繼11月12日突破去年全年來台總數649萬人次後，觀光署表示截至12月3日已超過700萬人次，相較於去年同期約570萬人次來台。

觀光署分析目前各國來台人數，日本重回來台客源市場冠軍寶座，約118萬人次，其次為港澳市場，約116萬人次，兩客源市場均已逾100萬人次規模，韓國市場也近90萬人次。

在美國市場方面，受惠於國籍航空今年開航及增班，以及多次加強台灣旅遊恢復常態的安全宣傳與主題行銷，來台旅客已近60萬人次，成為第4大市場，一舉超越疫前水準，表現亮眼。

觀光署說，疫後各國搶攻國際觀光市場，我國除日韓市場外，也拓展北美地區及新南向的市場。今年雖受限於國際航空運量及產能尚未恢復等多項因素衝擊，但美國來台人次已突破疫前水準，顯示透過台灣觀光品牌3.0推出的行銷，搭配優惠或獎勵措施，以吸引國際旅客回流的作法已顯效果。

觀光署在今年以海外佈局設置旅客服務推廣中心為策略，包括已陸續成立印尼雅加達、印度孟買、法國巴黎、加拿大溫哥華等4處，以及預計年底（12月20日）將再增設菲律賓馬尼拉的台灣觀光服務分處（Taiwan Tourism Information Center, 簡稱TTIC），可有效深耕歐洲、新南向與穆斯林市場，擴增行銷網絡。

明年(114)年為持續提升美國及澳洲市場，將增設西雅圖TTIC及雪梨TTIC，以提升服務量能及觸角，續擴大觀光市場利基。

除積極加強國際行銷推廣之外，觀光署也會加大力度推動我國各國家風景區建構低碳旅遊環境，來拓展國內遊憩據點國際知名度，對於海外宣傳來台永續綠色旅遊也具有加成效果。2024年全球綠色目的地百大故事獎揭曉，台灣共7個目的地與2個綠色業者榮登榜單，創下9年來最多的得獎紀錄。

此外，台灣獲得非伊斯蘭合作組織旅遊目的地（Non-OIC Destinations）全球第3名肯定，也是同志旅遊指數亞洲排名第一的國家、美國商務旅遊雜誌「環旅世界」（Global Traveler）公布2024年第12屆休閒生活風格獎(Leisure Lifestyle Awards)，台灣再度榮獲「亞洲最佳休閒旅遊目的地」的殊榮。

另外，交通部觀光署正攜手各縣市政府及各觀光產業公協會一起合作，持續推動以開拓國際觀光旅遊市場，導引台灣觀光產業的發展方向與機會。