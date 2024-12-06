快訊

尹錫悅遭爆戒嚴當晚下令逮捕知名政客 南韓執政黨要求暫停履職

總統府破防！憲兵「天下第一營」涉賣機密給中共 收賄184萬4人起訴

尹錫悅將二度戒嚴？南韓陸軍被爆下令指揮官8日前禁休待命

今節氣大雪怎麼補？中醫師：補腎補陽氣多吃這類蔬果為春天準備

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
中醫師建議大寒到下一個節氣之間，不妨參、黃耆、肉桂等補腎、補陽氣。記者簡慧珍／攝影
中醫師建議大寒到下一個節氣之間，不妨參、黃耆、肉桂等補腎、補陽氣。記者簡慧珍／攝影

今天是節氣大雪，也是冬季進入嚴寒的階段，國人有冬季食補習俗，跟前一個節氣小雪相比，食補有不同之處，中醫師認為應多採補腎、補陽氣的食材，多配一些綠色蔬菜和水果，提前為春季養肝做好準備。

彰化縣中醫師公會理事長彭桂德今指出，小寒是由秋轉冬，也就是由養肺進入補腎的初期，可用潤肺滋陰的中藥例如麥門冬、天門冬、北沙參等，而節氣大寒進入真正冬季，在四季屬冬藏禦寒的季節，在五行上屬水，在五味方面屬鹹，在五臟屬腎，所以大寒進補偏向補腎，大多熱補，採用羊肉、牛肉、薑母鴨、燒酒雞食材。

他表示，藥材方面多採補腎補陽氣的參、黃耆、阿膠、肉桂、鹿茸等，但考量這些多溫熱之類，易造成口乾舌燥、便秘等症狀，甚至血壓升高的風險，所以會放多放一些蘿蔔、冬蒿、白菜等清涼退火食材以制其熱。

因水生木，冬季屬水，下個季節春天屬木，因此水乃木之母，大寒進補可多配一些綠色的蔬菜，食用梨、橘、柳丁、蓮霧，除了防止進補過度燥熱，加防燥兼養肝，提早為下一季做好養肝的功效。

彭德桂說，經中醫師診斷體質虛寒者，通常是低血壓、怕冷的人，可飲用鹿角2分、龜板1分製成的龜鹿二仙膠的湯飲；體質實熱者，一般是高血壓、怕熱的人，可食用用鹿角1分，龜板2分製作的龜鹿二仙膠的湯飲雨可，十全大補湯燉補或養湯。

當然冬天也是保養筋骨的最好季節，多採用參、耆、歸、桂、杜仲之類食補可補肝血，養腎氣，厚植春季過年後開始忙碌的的體能。

中醫 醫師 食材

延伸閱讀

今節氣大雪！ 命理師曝「4生肖」走旺運：大小財找上門

大雪至！命理師曝「1禁忌」別犯：帶衰整個冬季+來年運勢

越冷越開花！2生肖「大雪後」由黑翻紅 運勢爆棚

12月6日節氣「大雪」禁忌多！別做6件事、要吃7種食物

相關新聞

加州強震！全球今年已發生9起「規模7以上」 花蓮0403地震也在內

美國加州北部海域於美西時間6日上午10時44分（台灣時間凌晨2時44分），發生規模7地震，隨後又發生多次餘震，美國國家氣...

觀光署多管齊下拚觀光 來台數已達700萬人次

交通部觀光署6日指出，截至12月3日來台觀光人次已突破700萬人次，預估12月來台旅客應可持續穩定成長。

今天北東有雨、氣溫稍涼 吳德榮：下周五強冷空氣來襲

今晨苗栗三灣鄉因輻射冷卻效應，低溫僅11.3度，截至今晨5時33分，個地平地最低氣溫約14至16度。中央大學大氣科學系兼...

北東今濕冷「周六雨區擴大」冷氣團下周來襲低溫探14度

今天水氣稍多、溫度略降，下周四再迎冷氣團，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，受到東北季風影響，今（6日）迎風面水氣增多，周六、...

老夫妻掛急診 醫師聽2字稱呼感動：全天下先生的天花板

醫護人員在醫院裡常會看到許多悲歡離合或令人感動的人事物，新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉就透漏，日前看到一對老夫妻掛急診，阿公溫柔地稱呼老伴「寶貝」，還貼心地安撫對方，讓白永嘉看了相當感動，直呼阿公是「全天下先生的天花板」。

天冷開鍋怕白菜吃不完？進冰箱前先做這些步驟保鮮更持久

近來溫度逐漸轉涼，而天氣一冷，就會讓人想吃火鍋。在吃火鍋時，白菜是經常拿來當作火鍋料的一種蔬菜，而在家中開鍋時，如何將沒吃完的白菜，盡可能長期保鮮，也需要一些訣竅。日本媒體「まいどなニュース」就分享由日本農會官方IG「全農広報部」所提供，如何讓白菜冷藏、冷凍保存的訣竅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。