今節氣大雪怎麼補？中醫師：補腎補陽氣多吃這類蔬果為春天準備

今天是節氣大雪，也是冬季進入嚴寒的階段，國人有冬季食補習俗，跟前一個節氣小雪相比，食補有不同之處，中醫師認為應多採補腎、補陽氣的食材，多配一些綠色蔬菜和水果，提前為春季養肝做好準備。

彰化縣中醫師公會理事長彭桂德今指出，小寒是由秋轉冬，也就是由養肺進入補腎的初期，可用潤肺滋陰的中藥例如麥門冬、天門冬、北沙參等，而節氣大寒進入真正冬季，在四季屬冬藏禦寒的季節，在五行上屬水，在五味方面屬鹹，在五臟屬腎，所以大寒進補偏向補腎，大多熱補，採用羊肉、牛肉、薑母鴨、燒酒雞食材。

他表示，藥材方面多採補腎補陽氣的參、黃耆、阿膠、肉桂、鹿茸等，但考量這些多溫熱之類，易造成口乾舌燥、便秘等症狀，甚至血壓升高的風險，所以會放多放一些蘿蔔、冬蒿、白菜等清涼退火食材以制其熱。

因水生木，冬季屬水，下個季節春天屬木，因此水乃木之母，大寒進補可多配一些綠色的蔬菜，食用梨、橘、柳丁、蓮霧，除了防止進補過度燥熱，加防燥兼養肝，提早為下一季做好養肝的功效。

彭德桂說，經中醫師診斷體質虛寒者，通常是低血壓、怕冷的人，可飲用鹿角2分、龜板1分製成的龜鹿二仙膠的湯飲；體質實熱者，一般是高血壓、怕熱的人，可食用用鹿角1分，龜板2分製作的龜鹿二仙膠的湯飲雨可，十全大補湯燉補或養湯。

當然冬天也是保養筋骨的最好季節，多採用參、耆、歸、桂、杜仲之類食補可補肝血，養腎氣，厚植春季過年後開始忙碌的的體能。