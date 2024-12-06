苗栗大河清晨低溫11.3度 北部水氣增多防大雨

中央氣象署觀測，今天清晨台灣本島平地在竹苗地區多處出現輻射冷卻低溫，最低溫是苗栗大河攝氏11.3度。而水氣增多，基隆北海岸、大台北山區及東北部可能有較大雨勢。

氣象署觀測，清晨平地出現輻射冷卻低溫的還有新竹縣峨眉11.9度、寶山13度，苗栗縣造橋12.4度、通霄13.1度。

氣象署預報，東北季風持續影響，水氣稍增多，今天迎風面大台北及宜蘭、花蓮地區雲量偏多，有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、大台北山區及東北部地區降雨較持續，可能有較大雨勢，其他地區為多雲到晴。

氣象署說，北部及東北部天氣整天稍涼，其他地區早晚也稍涼，中南部日夜溫差較大，各地低溫約17到20度，白天高溫北部及宜、花為20到25度，其他地區為26到29度，澎湖全天20到23度，金門17到22度，馬祖15到18度。