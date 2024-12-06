金門氣象站辦活動慶20周年 2029年完成觀雨霧雷達系統

中央氣象署金門氣象站為歡慶成立20周年，將於周末舉辦敦親睦鄰活動，除推廣對金門影響較大的氣象知識，現場也有氣象原理互動遊戲與有獎徵答；另為提升金門地區氣象監測與預報能力，氣象署規畫於金門氣象站與金門機場建置觀雨及觀霧雷達系統，預計2029年完成。

金門氣象站主任林依締指出，過去氣象站業務主要以氣象測報為主，著重在提供縣府防災氣象資訊，近年隨著氣象服務多元化，科普教育推廣也逐漸成為氣象站的服務之一；此外，有鑑於離島天氣預報資訊不足，金門氣象站2021年起，開始提供金門在地天氣預報的網路資訊，頗受鄉親好評。

林依締表示，未來除既有服務外，也盼能持續拓展科普教育，讓金門氣象站成為在地大小朋友接觸地球科學的環境場域。今年適逢金門氣象站建站20周年，誠摯邀請民眾到金門氣象站參與歡慶活動，詳情活動內容可參閱金門氣象站臉書（https://www.facebook.com/KWS46711），或來電詢問(082-373357)。

本次敦親睦鄰活動特別分成2場進行，第1場於周六（7日）上午9時至下午4時30分在金門氣象站舉辦；第2場於周日（8日）上午10時30分至下午4時30分於古崗學校舉行。

活動設計有氣象相關的闖關遊戲，透過遊戲互動了解氣象、太空天氣及地震相關知識；豐富有趣的體驗活動，由互動式教具認識氣象觀測儀器，也可以親身模擬體驗氣象主播專業播報，以及有獎徵答活動，讓參與的學童及民眾在互動體驗中吸收氣象科普知識，還可領取金門氣象站獨特的紀念品。

金門氣象站補充，由於民眾反應熱烈，目前周六（7日）上午場已全部額滿，有興趣參加的民眾仍可報名周六下午場，或自由參與周日（8日）的場次，周日場次無需報名。

除藉由舉辦敦親睦鄰活動拉近氣象站與民眾的距離，氣象署也積極提升金門地區氣象監測與預報能力。氣象署表示，未來將規畫於金門氣象站與金門機場建置觀雨及觀霧雷達系統，預計2029年完成建置，預期可增進金門在劇烈與霧季天氣方面的掌握能力，進而強化災害性天氣防災效能，以保障民眾生命財產安全與生活品質。