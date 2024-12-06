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老夫妻掛急診 醫師聽2字稱呼感動：全天下先生的天花板

聯合新聞網／ 綜合報導
急診室示意圖，非當事醫院。圖／聯合報系資料照片
急診室示意圖，非當事醫院。圖／聯合報系資料照片

醫護人員在醫院裡常會看到許多悲歡離合或令人感動的人事物，新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉就透漏，日前看到一對老夫妻掛急診，阿公溫柔地稱呼老伴「寶貝」，還貼心地安撫對方，讓白永嘉看了相當感動，直呼阿公是「全天下先生的天花板」。

白永嘉在臉書寫道，日前有一對很老的老夫妻掛急診，當時沒有年輕人或家人陪同，在檢查和治療之後，他建議阿婆住院，但因為對方覺得疼痛得到緩解，因此想要回家。兩人在聽完白永嘉的解釋報告後，阿公摸著老伴的頭髮問「妳不想住院對不對？」阿婆點頭後，阿公又說「好，寶貝我們回家沒關係，醫生我們先回家，有問題我再帶她來」。

白永嘉表示聽到阿公叫阿婆「寶貝」，讓他非常感動，因為阿婆雖然生病，但有個浪漫、溫柔、陪伴到老的先生是幸福的。他稱讚阿公是「全天下先生的天花板」，希望阿婆可以不要再痛，兩老一起幸福再久一點。

貼文也感動不少網友，「天啊！太幸福了」、「真好的老公」、「每每看到年輕人如何地放閃，我都很無感，但凡看到老來伴，有點皺的手，緊緊握著～就讓人很動容」、「好感動，好有畫面，這才是真愛」、「眼眶濕濕的」、「簡單的兩字聽到都暖了起來」。

醫師

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