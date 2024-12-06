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今天北東有雨、氣溫稍涼 吳德榮：下周五強冷空氣來襲

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象專家吳德榮表示，今迎風面水氣稍多，北東有局部短暫雨，西半部晴朗穩定；溫度部分，北台稍涼，中南部白天微熱、早晚涼。聯合報系資料照
氣象專家吳德榮表示，今迎風面水氣稍多，北東有局部短暫雨，西半部晴朗穩定；溫度部分，北台稍涼，中南部白天微熱、早晚涼。聯合報系資料照

今晨苗栗三灣鄉因輻射冷卻效應，低溫僅11.3度，截至今晨5時33分，個地平地最低氣溫約14至16度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今迎風面水氣稍多，北東有局部短暫雨，西半部晴朗穩定；溫度部分，北台稍涼，中南部白天微熱、早晚涼。

吳德榮說，今（6日）迎風面水氣稍多，大台北東側及東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定；北台稍涼；中南部白天微熱、早晚涼。今日各地氣溫為北部15至24度、中部14至28度、南部16至29度、東部14至30度。

吳德榮表示，明天至下周二（7至10日）東北季風等級的「弱」冷空氣南下，周六、周日（7、8日）桃園以北、東半部有局部短暫雨，北台轉濕涼微冷。

下周一、下周二（9、10日）大氣逐日轉乾，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；下周三（11日）氣溫回升，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率。

但吳德榮指出，下周四（12日）鋒面南下，北部、東半部轉有局部雨；下周五（13日）起鋒後有強冷空氣南下，但至於會降到幾度，目前各國模式模擬差異慎大，且還會再調整，應繼續觀察，勿急下定論。

吳德榮 東北季風 氣溫

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