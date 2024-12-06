加州強震！全球今年已發生9起「規模7以上」 花蓮0403地震也在內

美國加州北部海域於美西時間6日上午10時44分（台灣時間凌晨2時44分），發生規模7地震，隨後又發生多次餘震，美國國家氣象局一度發出海嘯警報。前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，今年截至12月5日止，全球總計發生9個規模7以上地震，其中包含花蓮0403規模7.4地震。

中央氣象署指出，花蓮縣今清晨6時4分發生規模4.3地震，震央位於花蓮縣近海，地震深度21.6公里，屬於極淺層地震。各地最大震度，花蓮縣最大震度3級，南投縣、台東縣、台中市、宜蘭縣、桃園市、彰化縣最大震度1級。而更早之前，今台灣時間凌晨2時44分、美西時間6日上午10時44分，美國加州北部海域發生規模7地震。

根據美國地質調查局（USGS）指出，加州的北部海域於當地時間6日上午10時44分發生規模7.0地震，震央位於芬岱爾市（Ferndale）西南西方約100公里處，此地震發生在加州北部海域的門多西諾（Mendocino）斷層附近，地震深度僅0.6公里。

綜合媒體報導，加州發生規模7地震後，加州北部有許多地區都感受到強烈搖晃，舊金山居民也有持續數秒的震感，緊接著又發生多次餘震，美國國家氣象局一度發出海嘯警報，約有470萬人收到海嘯警報。

郭鎧紋表示，這次地震發生在門多西諾三重交界處，也就是太平洋板塊、北美板塊、戈爾達板塊交會點，該地區構造活動活躍，交界處是地震頻繁、海底擴張活躍的地區，它也是門多西諾斷層帶的位置。

郭鎧紋指出，根據統計，1990至2023年之間，每年全球規模7以上地震平均有15.147個，而2024年截至12月5日止，發生9個規模7以上的地震。