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北東今濕冷「周六雨區擴大」冷氣團下周來襲低溫探14度

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北東今濕冷「周六雨區擴大」冷氣團下周來襲低溫探14度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天水氣稍多、溫度略降，冷氣團下周四來襲，低溫下探14度。聯合報系資料照
今天水氣稍多、溫度略降，冷氣團下周四來襲，低溫下探14度。聯合報系資料照

今天水氣稍多、溫度略降，下周四再迎冷氣團，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，受到東北季風影響，今（6日）迎風面水氣增多，周六、周日降雨熱區再擴大，水氣增加、溫度也略降，下周二短暫回溫後，下周四再有一波冷空氣南下，其強度有機會接近大陸冷氣團等級，但仍須再觀察。

黃恩鴻說，今天迎風面水氣稍多，大台北、宜花地區局部降雨，尤其基隆北海岸、東北部、大台北山區有較大雨勢，其他地區多雲到晴；周六至下周一（7、8日）東北季風再增強，降雨熱區擴大，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東為零星降雨，台南以北及離島需注意強陣風。

下周二、下周三（10、11日）東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，各地溫度回升，降雨也減少，僅基隆北海岸、大台北山區有零星降雨。

下周四起（12日）又有一波冷空氣南下，水氣稍增，北部、東半部有短暫雨，預估持續影響到下周六（14日），下周日（15日）也是台北馬拉松開跑日子，冷空氣將減弱，轉為偏東北風。

黃恩鴻說，冷空氣南下的下周四、下周五（12、13日）水氣較多，之後逐漸轉乾，即將在下周日（15日）開跑的台北馬拉松，有機會在乾冷天氣舉辦。

溫度部分，今天起至周日（6至8日）受到東北季風影響，各地低溫約16至18度，整體感覺偏涼，下周二、下周三東北季風減弱，各地溫度回溫；下周四（12日）起冷空氣南下，將明顯感覺到降溫，其強度有機會接近大陸冷氣團，低溫下探14度，但因時間較為久遠，其強度還會有變化。

冷氣團 東北季風 馬拉松

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