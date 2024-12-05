眼部乾眼恐是蟎蟲作祟？研究證實茶樹精油殺蟲最有療效

若眼睛有癢、紅、反覆針眼、分泌物結塊等症狀，要當心可能是蠕型蟎蟲作祟，且可能有乾眼症、酒糟等共病發生。台北慈濟醫院研究團隊發現，茶樹精油治療可顯著降低蟎蟲數量，改善眼瞼緣炎，該成果已刊登於國際期刊，今天登場的台灣醫療科技展中，首次參展的北慈也在現場分享蟎蟲引起過敏的症狀及治療方式，吸引許多民眾聆聽。

台北慈濟醫院眼科部主治醫師謝繡卉表示，蟎蟲是長度僅0.1至0.4釐米的共生病原菌，會透過接觸傳播，寄生於臉、睫毛、頭皮裡的毛囊或皮脂腺，平時不需完全清理，但當免疫力降低、油性膚質、蟎蟲數量太多，就會引起乾、癢、灼燒、刺激感等不適症狀。

由於蟎蟲嗜吃表皮細胞及皮膚油脂，因此易有蟎蟲窩藏眼瞼的危險族群，包含油脂分泌旺盛的20代年輕人、長輩、小孩、畫眼妝戴假睫毛者、已有眼瞼炎者、免疫力低下者、不良習慣者及酒糟、脂漏性皮膚炎患者。

此外，蠕型蟎蟲會堵住眼皮上的皮脂腺，患者也常有眼部酒糟、乾眼症、針眼等共病。謝繡卉指出，當免疫受體蛋白過度活化，將誘發免疫反應，殺掉其他正常共生菌，反而幫助蟎蟲生長，造成膿皰、痘痘，形成酒糟；高達58％酒糟病人合併眼部酒糟，嚴重者可能有失明風險。

若蟎蟲阻塞「油管」瞼板線，腺體無法順利分泌淚液中的油脂成分，將演變成缺油性的乾眼症，眼睫毛上出現柱狀白屑，若蟎蟲死亡引發免疫反應，更會惡化病症；若再合併感染，則可能出現麥粒腫。

若民眾眼部有相關症狀，謝繡卉建議可到眼科進一步檢查；藥物治療包含口服及局部塗抹的抗生素，非藥物治療則有熱敷十分鐘40-45度、脈衝光、瞼板擠壓，其中最具實證效果的治療，是一天兩次、持續三個月的茶樹精油清潔，濃度約5-50％，高濃度須經醫師建議使用。若有蟎蟲遍及臉部，眼科醫師可轉介病人至皮膚科，提供共照服務，讓患者全方位脫離蟎蟲肆虐之苦。