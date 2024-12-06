醫療外交／秀傳黃士維 台菲醫療交流推手

秀傳微創中心院長黃士維4日在菲律賓外科醫學會年會中，獲頒「菲律賓外科醫學會國際榮譽會員」，以肯定他過去10年於秀傳亞洲微創手術訓練中心，成功訓練菲律賓醫師超過1000人次，為兩國醫療合作奠定深厚基礎。

黃士維表示，這份榮譽要歸功於台灣整體世界一流的醫療水準，結合優秀的講師群與醫療團隊，共同舉辦專業的訓練課程。「我們相信醫療知識與技術的分享，能帶動各國醫療水準的提升，這也是我們持續投入東南亞醫療交流的初衷。台灣在微創手術方面的技術與經驗，能為菲律賓的醫師提供更多實務機會與訓練。」

台灣外科醫學會也首次應邀參與菲律賓外科醫學會年會，並由台灣外科醫學會理事長蔡建松代表簽署醫療合作備忘錄（MOU），象徵台菲醫療交流邁向全新階段。根據協議，菲律賓將選派年輕醫師前往台灣接受進一步專業訓練，深化雙方醫學技術的連結與交流。

蔡建松表示，台灣的外科醫學技術領先東南亞，而友善且高效的醫療訓練環境，更能成為菲律賓醫界進修的首選，此次合作將為雙邊醫療發展帶來更多契機，也期待未來有更多跨國的醫療交流計畫。

此次醫療合作不僅提升雙國外科醫學水準，更展現台灣「民間醫療外交」的高度價值。面對國際外交困境，透過民間醫療合作模式，不僅突破台菲官方間的外交限制，還大幅增強雙方互信與互惠。

駐菲律賓台北經濟文化辦事處大使周民淦稱許秀傳醫療體系，透過微創手術訓練成功打造跨國醫療交流的典範，為東南亞國家健康的發展注入持續動能。此次與菲律賓外科醫學會的深度合作，不僅建立兩國醫療合作關係的里程碑，更體現台灣在國際舞台上的醫療影響力與友善形象。