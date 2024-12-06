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健康你我他／調皮胖胖搶口罩 婆婆不再喊無聊

聯合報／ 文／逗好（桃園中壢）
圖／讀者提供
圖／讀者提供

婆婆喜歡小動物，家裡有狗狗陪伴。七年前，她意外跌倒，住院期間，她的寶貝毛孩子忽然無痛無病無意外離開這世界。那時婆婆心裡難受，哭喊著以後不再養狗。

半年後，她的傷口癒合，行走不再需要助行器。她把日子過得慌亂，常嘆氣喊無聊，總覺得身體疼痛。勸她多與鄰居們互動，她總有許多藉口，不願意走出家門。小姑鼓勵她再養狗，找了隻貴賓犬胖胖陪伴她。

為了帶胖胖大小便、運動，她的生活有目標。每天上午推寵物推車搭電梯下樓，到公園遛狗；下午帶胖胖在社區走動，與鄰居話家常。撿狗便、遛狗、準備狗食、跟狗玩耍，比到醫院復健，更讓她身體健壯心情快樂。

胖胖很調皮，見到有人臉上戴口罩，一定不停地汪汪叫，硬是要人拿下口罩才肯安靜。若是不依牠，就繞著人轉糾纏到底，然後身體一彈跳，狗腿往人臉上扯下口罩，像是想看清楚那人模樣，被牠搶走的口罩，全藏到牠的秘密基地。疫情期間，口罩極為珍貴，婆婆排隊買口罩，多是為了還別人口罩，為胖胖闖下的禍負責任。

胖胖活動力旺盛，腦裡似乎有個假想敵，常邊跑邊叫。婆婆常說，看牠玩耍運動，就感覺自己跟著跑。有狗狗陪伴，婆婆的生活有了意義，不再嘆氣喊無聊。胖胖是她每天的動力。

人臉 口罩 婆婆

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