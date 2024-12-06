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醫療科技展／AI醫療時代 無人機送藥、電子義肢都成真

聯合報／ 本報記者／台北報導
花蓮慈濟醫院擬推出無人送藥機服務。圖為團隊在花蓮和平村試飛情形。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院擬推出無人送藥機服務。圖為團隊在花蓮和平村試飛情形。圖／花蓮慈濟醫院提供

2024醫療科技展昨天登場，國內各醫院紛紛展現醫療接合數位的成果，花蓮慈濟醫院照顧許多偏僻山區的慢性病患，透過電子處方箋、無人機讓病患及時用藥；基隆彈藥庫去年爆炸造成洪姓中士重傷截肢，經過救治，三總團隊為他裝上「高科技仿生手臂」，透過密集復健，已可執行手部精細動作，不僅重返部隊，更能正常生活。

立法院長韓國瑜昨天出席醫療科技展開幕活動表示，台灣醫療技術先進，但全球知道的人太少，建議明年應成為醫療「走出去」元年；經濟部長郭智輝也表示，AI大幅改變醫療科技的面貌，透過政府與產業共同努力，建構全面且多元的大健康產業鏈，可成為台灣的下一個護國群山。

花蓮慈濟昨天展示無人機送藥計畫，此計畫已獲選2024總統盃黑客松卓越團隊獎。花蓮慈濟副院長陳星助表示，花慈接受健保署委託，試辦院方APP導入電子處方箋，民眾遠距看診完後，院方會發送電子處方箋QRcode到民眾手機中，憑QRcode就可到健保特約藥局領藥，省去到醫院領取紙本處方箋的路途，藥局也可確認是否重複調劑。

三總醫師張智雅(右)說，遭截肢的洪姓中士(左)裝上「高科技仿生手臂」，已可執行手部精細動作，重返部隊。記者許正宏／攝影
三總醫師張智雅(右)說，遭截肢的洪姓中士(左)裝上「高科技仿生手臂」，已可執行手部精細動作，重返部隊。記者許正宏／攝影

去年因基隆彈藥庫爆炸重傷截肢的洪姓中士，昨天戴著造價300萬元的電子仿生義肢出席。三總復健部主治醫師張智雅說，透過義肢復健整合計畫，幫助患者回歸職場。洪中士目前使用一年左右，慣用手為右手，左手裝置仿生手臂用來作為生活輔助，如開水瓶等，也可正常開車。

榮總體系醫院也展現智慧醫療成果，北榮硼中子捕獲治療（BNCT）投入癌症臨床試驗多年，迄今幫助逾500名頭頸癌、腦癌等患者，預計2027年建置完畢並啟動服務。台中榮總是全國唯一躋身「Newsweek」全球百大智慧醫院，導入H200超級電腦，加速發展AI應用，並與輝達、鴻海合作，讓人工智慧落實於醫療。

長庚醫院在展場成立四大專區，例如智慧醫療專區有「智能手術室面板」，以大數據視覺化整合手術室資源管理；北醫附醫引進「醫起付」系統，協助民眾查詢自費項目是否可獲商業理賠；新光醫院關注醫療永續，以微軟平台導入碳盤查資料，即時進行碳管理。國泰醫院展出「智慧篩檢，語言早療綠燈暢行」等成果。

復健 慈濟 花蓮

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