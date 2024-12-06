健康主題館／穿越迷霧 台灣愛滋40年血淚史

1984年台灣出現首例愛滋個案，迄今已滿40年，在醫界、公衛界、民間團體等協力下，愛滋防治與去汙名化取得顯著成就。為紀念這段歷程，聯合報與台灣愛滋病學會合作推出台灣愛滋40周年「穿越迷霧」專書。台灣愛滋病學會理事長洪健清表示，儘管台灣愛滋防治工作已有大幅進展，許多年長感染者仍身陷長照養護困境，汙名化現象亦有待改善，眾人還須持續努力。

台灣愛滋病學會理事長洪健清。圖／洪健清提供 「穿越迷霧」一書採訪了34名愛滋領域的第一線防疫人員、公衛專家、NGO工作者、感染者等人士，洪健清表示，愛滋防疫40年歷程可謂血淚交織，眾多感染者經歷了苦難與折磨。所幸這些都成了過去式，隨著抗病毒藥物精進，一天一顆，即可實現「U=U」（有效治療，愛滋傳不了）的防治效果，這是20、30年前所無法想像的醫療進步。

愛滋患者長期遭社會排擠，許多患者求職過程中頻頻受挫。本報資料照片

早期感染者 飽受歧視

「早期的感染者只是生了一場病，卻連帶影響其醫療權、就學權、工作權，飽受歧視及汙名化。」洪健清呼籲，大眾應從愛滋防疫歷史中汲取經驗，未來若面臨其他重大傳染疾病時，不要重蹈覆轍，不要讓病人再承受不必要的痛苦與壓力。

回顧這40年，被譽為「台灣愛滋病之父」的莊哲彥教授，以及愛滋權威醫師台北榮總感染科主治醫師王永衛等人相繼離世，只能由後輩專家學者講述前人對於愛滋防治的貢獻。身為莊哲彥教授子弟兵的洪健清表示，除了莊教授與王醫師外，參與過早期愛滋防疫的前輩人數眾多，但此書篇幅有限，無法一一詳述每位前輩的貢獻，還請見諒。

《穿越迷霧：臺灣愛滋40周年紀實》。圖／聯合報健康事業部提供

「U=U」改善照護困境

得益於政府公費給付抗病毒藥物，加上衛福部疾管署於2018年推動預防性投藥（截至今年累積8000多人服用），台灣的愛滋疫情已被穩定控制。此外，NGO團體持續倡議「U=U」概念，不僅降低了社會汙名，也讓更多民眾願意接受篩檢。洪健清指出，這些均是台灣愛滋防治成效亮麗的大功臣。

衛福部疾管署預估，到了2036年，將有2萬7000多名愛滋感染者邁入50歲以上，面臨居家長照、機構養護等難題。對此，洪健清相信，如果所有民眾都有「U=U」正確認知，就可以逐漸降低愛滋的汙名與刻板印象，進而改善年長感染者的照護困境。