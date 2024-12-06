修訂偏鄉醫療計畫 卓揆提3方向

衛福部「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」挨批為波波醫師開實習後門，行政院長卓榮泰昨指出，參照各界意見後，將停止適用原計畫，他提出3點要求，包括增加偏鄉醫療巡迴量能，既有預算應用於牙科設備採購、薪資保障，及鼓勵在地醫生返鄉服務。

「波波醫師」是指2017年後赴東中歐國家念書的醫師、牙醫學歷生，本土牙醫質疑衛福部的偏鄉計畫，恐大幅開放波波實習名額，加上近期有婦幼診所醫師過去手術致患者死亡，引發熱議。

卓榮泰日前邀本土小牙醫聯盟與會對談後，要求更嚴謹採認國外學歷、50個實習名額絕不增加，及重新檢討優化偏鄉醫療精進計畫，他昨天再於行政院會提示衛福部，並提出3點修正方向。

行政院發言人李慧芝昨轉述卓榮泰在院會指示，計畫應按照3點原則，首先要增加偏鄉醫療的巡迴醫療量能，且現有預算中，投注於偏鄉衛生所牙科設備更新與採購，以及薪資保障，對於55個無牙醫的偏鄉地區，除了鼓勵本國醫生前去服務，也鼓勵在地醫生透過獎勵機制返鄉服務民眾。

卓榮泰表示，在參照各界意見後，優化偏鄉醫療精進計畫第二期「原計畫停止適用」，請衛福部依據三項原則，在1個月內修訂完畢，送政院核定，期盼計畫再合理調整後，能將範圍界定得更清楚，讓優秀合格的牙醫師提升偏鄉醫療量能，也讓國人更加安心。