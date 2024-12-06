環境部民調／近9成民眾：菸商須付菸蒂處理費

環境部估計國內每年約九○億根菸蒂被亂丟，環境部最新民調，高達八成六的民眾，贊成讓菸品製造者或進口商負責回收並支付處理費用。環境部表示，在落實生產者責任的要求下，將思考向菸商等徵收回收清除處理費等作法，並研擬入後端施政。

環境部十月卅日至十一月四日，以市話、手機方式，訪問一○八八位年滿十八歲民眾，在百分之九十五信心水準下，抽樣誤差不超過二點九七個百分點。

其中有百分之七十八民眾，認為被亂丟的菸蒂嚴重破壞環境，百分之五十一點二民眾認為應提高罰款金額，百分之四十七點三認為應在公共場所增設菸蒂回收裝置。

董氏基金會菸害防治主任林清麗表示，世界衛生組織菸草控制框架公約已明訂，向菸商增稅、收處理費，不需經過菸商同意，此舉也是另一種管制菸害的作法。