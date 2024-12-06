聽新聞
0:00 / 0:00
人工生殖法脫鉤代孕 月底出草案
立法院社福及衛環委員會昨排審「人工生殖法」修正草案，針對代理孕母脫鉤議題，藍綠白展開攻防。遭外界批評政策大轉彎，連自家立委也不挺。對此，衛福部長邱泰源說，因反對聲音太多，部內早在三周前就考量往脫鉤方向進行，希望本月底送出新版本。
不過民眾黨立委陳昭姿不滿表示，邱泰源八月受訪時曾承諾修法，還強調開放代理孕母是重中之重，會盡快推動代理孕母，結果如今政策急轉彎，「部長你要不要道歉？你是衛福部長還是民進黨的應聲蟲？」這是粗魯的政治手段，操作痕跡太過明顯。
國民黨立委陳菁徽表示，原本為單純民生議題，卻變成政治議題，讓渴望台灣代孕合法化的人跌入地獄，只能轉往國外尋求協助，承擔更多不可預知的風險。
民進黨立委林淑芬則持反對意見。她說，子宮出借等於是把健康風險完全轉嫁給另一位弱勢女性，代理孕母並不是受託者一個人的事，需要社會、家庭、職場等支撐，並非法條就可以約束規範。
台灣反代孕行動小組則號召民團在立院大門抗議，高喊「反對子宮標價」、「我反對代理孕母」，要求立法院退回代孕法案。發言人陳愷寧表示，代孕制度的存在，是資本主義和父權體制下，控制女性身體與生殖能力，且代孕是美化「無償利他」，保障有錢人以最小代價取得窮人的服務，呼籲立院別為少數委員要求而剝削女性。
國健署長吳昭軍表示，不再重新預告代孕脫鉤版本，會直接進入行政流程，完成兒童權利評估及性別平等評估後，就會將法案送交行政院，目前以本月底提交為目標，具體時間取決於評估的進度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言