2024醫療科技展開幕 「無齡健康生活館」展現科技應用吸民眾關注

由生策會主辦的2024台灣醫療科技展今天（12/5）開幕，以關渡醫院為核心串聯擴散的「無齡健康生活館」吸引許多民眾參觀，關渡醫院院長陳亮恭表示，「無齡健康生活館」包括食衣住行育樂，今年參展廠商包含陽明交大、聯合報健康事業部、宏碁智醫、華碩、桂冠營養研究室、麗寶數位智能以及台北榮總、高雄榮總、關渡醫院等，從食品科技到醫療科技等皆涵蓋其中，希望民眾藉此機會了解目前科技在高齡方面的應用。

由陽明交通大學健康長壽與老化科學研究中心主辦的「貢學院」，以古代科舉貢試為名，結合科技、人文與醫學帶來寓健康於快樂的各項計畫，陳亮恭指著背板上的詩句，是由Gemini以唐朝詩人李商隱的文風，特地為貢學院作的詩：「微霞滿天映竹銘，古風猶存舊時情。科舉盛事今猶在，貢院重開學子行。為家庭事業多年奮鬥後，重返最熟悉的校園生活，制定規律生活，打造慢老人生。」邀請中高齡及退休民眾重拾學習樂趣。

陽明交大展位現場也提供穿戴裝置的互動遊戲，有追寶大戰、龍舟大戰以及快六拳等三款，不但提供樂趣更具有訓練肌力與肢體反應等目的；聯合報健康事業部則推出「中風算病館」以及現場測字，邀請民眾量腰圍及血壓，預測未來罹患慢性疾病的風險指數，以此呼籲民眾重視健康。

高雄榮總展示在2024總統黑客松獲獎的安心御老隊APP，高榮高齡醫學中心主任周明岳表示，以往為了照護需要，常常是把互不認識的病患家屬、照護人員等全混在line群組，資訊難以同步；而安心御老隊APP可以連結照護團隊、醫療機構、病患家屬甚至是外籍看護，讓照護資訊可以在群組同步；同時運用AI，可以將照護資料摘要，方便團隊進行照護管理。

桂冠營養研究室今年啟動「地中海飲食與主觀認知衰退研究」，針對熟齡者的認知功能進行飲食介入，探索每日飲食對認知健康的潛在影響。陳亮恭指出：「隨著高齡化社會的來臨，認知功能障礙與失智症的挑戰日益嚴峻，期望能透過飲食的介入，幫助更多熟齡族群維持生活品質。」他也非常感謝桂冠營養研究室提供菜單餐點支持相關研究。

麗寶數位智能推出社交機器人「艾娃智腦體」，主要功用是陪伴高齡者，擁有智能對話能力，能夠進行雙向對話，使用者可以對艾娃分享自己的生活、情感和煩惱等，艾娃會根據使用者的興趣和偏好進行個性化互動，提供適切的回應。預計在後天(12/7)展出實體機器人進行現場互動。

陳亮恭強調，「無齡健康生活館」主旨是推動健康長壽生活，幫助民眾找到問題並現場提供解方，對企業來說，把高齡化當作機會，從健康長壽生活面向切入，市場也會隨之擴大。