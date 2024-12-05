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長庚醫院研發「鏡像手」有助中風患者復健 未來將擴增全球市場

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
「鏡像手」有助中風患者神經與肢體功能復健，長庚大學智慧醫療創新碩士學位學程兼任助理教授黃建嘉，長庚醫療體系研究研發的「鏡像手」已進軍東南亞，陸續擴增全球市場版圖。記者林則澄／攝影
「鏡像手」有助中風患者神經與肢體功能復健，長庚大學智慧醫療創新碩士學位學程兼任助理教授黃建嘉，長庚醫療體系研究研發的「鏡像手」已進軍東南亞，陸續擴增全球市場版圖。記者林則澄／攝影

2024年台灣醫療科技展今天開幕，長庚醫院開設「特色醫療」、「智慧醫療」、「創新研發」及「公益長庚」四大專區。其中在特色醫療專區示的「鏡像手」，有助中風患者神經與肢體功能復健，已進軍東南亞，未來將陸續擴增全球市場版圖。

中風復健黃金期為中風後半年到一年內，若能把握復健，對未來恢復幫助極大，原本無抓握能力、無法復健的患者，透過「鏡像手」協助，能做出抓握物品的動作，讓病人覺得更能控制自己的手指，能再開始後續更多復健動作。

長庚大學智慧醫療創新碩士學位學程兼任助理教授黃建嘉說，長庚醫療團隊參與研發的「鏡像手」，是為許多病人重建神經與肢體功能所設計的復健器材，目前在桃園長庚醫院每月平均治療約40至60人次，高峰期是每月平均約80至100人次，迄今累積超過1000治療人次。

除了桃園長庚醫院，黃建嘉說，目前鏡像手復健機器人也技轉量產，在林口院區、高雄院區、土城院區等投入應用，也在台灣各大醫療院所都能見到蹤跡，目前除了美國，也進軍泰國、新加坡、馬來西亞等國造福當地患者，未來市場版圖更將擴及其他國家。

另外，長庚醫院在「特色醫療」專區中，介紹長庚醫院的「尖端醫療」、「創新醫療」和「全人醫療」。尖端醫療部分展出榮獲2023年國家生技醫療品質獎金、銀、銅獎肯定的「全方位咽內手術治療睡眠呼吸中止症」、「全方位早產兒視網膜病變照護」及「小耳症重建手術」，還包括與國際同軌的「質子治療」、個人化的精準「細胞治療」等。

創新醫療部分，也展出成功完成218例的「微菌叢治療」、高度近視黃斑部剝離的新療法「人工血管後鞏膜環扣手術」、傷口小恢復時間快的「人超顯微淋巴水腫手術」、治療超過300例蟹足腫的「疤痕減張縫合手術」、執行超過120例的「頸部腫瘤隱痕手術」、手術檢查一站到位的「精準胃癌手術」、低侵入性的「介入性疼痛治療」，和累積破萬例的「達文西機械手臂應用」等。

復健 手術 長庚

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