2024醫療科技展 慢病好日子打造「中風算病館」幫預測風險

「幾年前爸爸毫無預警地中風，剛開始是我和媽媽一起照顧，但後來爸爸開始臥床，實在無力照顧，只好送到護理之家，現在我們都很認真維持健康。」王小姐陪媽媽逛醫療科技展，在「中風算病館」測出母女倆都是中風的低風險族群時，都露出笑容。

2024台灣醫療科技展今 (12/5) 起連續四天在南港展覽館登場，聯合報健康事業部「慢病好日子」為喚起民眾對於健康的重視，打造「中風算病館」，可現場量血壓、量腰圍、輸入年齡與體重等數據，預測中風的風險指數；同時邀請民眾現場選出代表字，從背板上的十個字，選出最能表達自己對健康期待的「代表字」，將在展覽結束後公布票選答案。

「慢病好日子」長期陪伴腎友、糖友、風友等慢性病友及照顧者，邀請專家學者討論治療、飲食、運動、用藥、照護等主題，傳遞正確醫學及照顧知識，並提醒民眾做好相關預防，現場使用衛福部國健署的「科學算病館」平台，為民眾預測未來十年內中風的風險，提醒民眾平日就應關心血壓數據、體重和腰圍，遠離風險。

陪媽媽前來的王小姐表示，媽媽很擔心倘若自己中風臥床，一定會再次拖垮女兒，於是年近八旬開始上健身房做重訓，平時也關心血壓變化，積極維持健康。

但中風不是高齡者專利，獨自前來參觀展覽的民眾蘇小姐說，原本她與先生剛退休準備享清福，沒想到未滿四十歲的兒子忽然半夜在工作室中風，雖然緊急送醫救治，還是留下嚴重後遺症，經過兩年多復健，好不容易逐漸恢復基本的生活自理能力，但語言功能已經受損。

蘇小姐說，目前和先生輪流在家照顧兒子，她很認同「慢病好日子」呼籲民眾重視健康的行動，即使是青壯年也有可能忽然中風，千萬不可自恃年輕，以為疾病不會找上門。

「中風算病館」現場背板上，貼著「好、變、安、韌、越、讚、進、穩、癒、轉」十個字，邀請參觀民眾選出最能表示自己對健康期待的代表字，展覽首日以安、穩居多，「慢病好日子」將在9日公布最多民眾選出的字，以及代表意義。