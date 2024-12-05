台灣醫療科技展開幕 多機構聚焦AI！經長：成為台灣下一個護國群山
2024台灣醫療科技展今天開幕，而AI（人工智慧）是多家醫療機構與醫材廠商聚焦的一大重點，例如台大醫院運用大型語言模型，自動生成個人化健檢報告，國泰醫院則開發「主動脈AI篩檢及通報系統」，民眾完成檢查後50秒內即可產出測量結果；另外，花蓮慈濟則透過全基因定序找出患者致病基因，並搭配對應的中草藥，能用於治療退化性神經疾病、癌症治療。
經濟部長郭智輝今天在開幕致詞時表示，健康醫療產業產值上看新台幣10兆元，在AI發展的趨勢下，各國相繼投入藥物開發、病情診斷分析、健康照護和醫護管理等領域，充分發揮精準醫療，透過政府與產業的共同努力，建構全面且多元的大健康產業鏈，可成為台灣的下一個護國群山。
花蓮慈濟醫院今天展出的項目就與精準醫療有關，而且是中西合療的內容，該院院長林欣榮表示，今年是花慈的中西醫精準醫療元年，將中醫辨證論治結合西醫精準診斷，以基因定序及中草藥資料庫，開發個人化合療方案，為癌症及老化相關疾病帶來新解方。
嘉義大林慈濟則展出涵蓋行動醫療、護理專利技術、智能實驗室、放射治療平台及智慧教育全方位 CBME系統等多元解決方案，透過自主研發的行動醫療 APP、結合AI的智慧流程及創新設備，展現了技術引領與貼近臨床需求的實力，致力於為病患及醫護人員打造更安全、高效的醫療服務。
馬偕紀念醫院則有嶄新的「AI智慧住院排程系統」，集結待床名單、轉床需求、急診與病房需求等多項資訊，並將數據以卡片式界面呈現，讓排床人員可以在一個畫面內清楚掌握病床資源狀況，提升排床效率和精確度，期能推廣到各層級醫療體系，做為精準排床、即時給床、增加排床效能的具體展現。
同樣是AI，台大醫院在生成式AI與沉浸式XR技術應用相當多元，智慧醫療中心運用自行研發的大型語言模型，與病歷資訊管理室、健康管理中心、遠距照護中心、護理部、資訊室及病理部等單位合作，推出多項創新應用，包括 ICD-10 疾病自動編碼系統、健康檢查報告自動生成、遠距照護對話文字自動生成、急救語音紀錄自動生成報告，以及病理報告重點擷取等功能。
國泰醫院體系結合國泰人壽、國泰健康管理參展主題，展出「智慧篩檢，語言早療綠燈暢行」、「主動脈AI篩檢及通報系統」、「iClaim理賠抵繳服務」，包含篩檢出發展遲緩的孩童並給予綠色通道、主動脈AI篩檢50秒內有結果，一旦發現異常，將立即通知放射線科醫師優先判讀，確保及時診治等。
台安醫院規畫6大專區，包括「精準醫學技術」、「細胞治療」、「海芙刀治療」、「智慧醫療、手術」「先進醫療」及「健康醫療」等15項主題特色，周六、日將舉行，由皮膚科、骨科、婦產科及消化外科等領域醫師主講的4場尖端科技講座。
第8屆台灣醫療科技展從今天至12月8日，在台北南港展覽館1館舉辦，聚焦智慧醫療、精準醫療及全齡健康3大面向，集結特色醫療、智慧醫院、醫材設備、數位醫療、精準檢測、生技製藥、再生醫療、預防醫學、智慧健康、無齡長照等各領域頂尖機構與企業。
今年度台灣醫療科技展除了開幕典禮之外，還有許多精彩的論壇活動，包含5日下午的第四屆亞太癌症精準醫療論壇、6日下午的第一屆亞太醫療品質年會，期間另有多場國際商機交流會，邀請28間海外生醫產業與醫院協會理事長親自分享，解鎖18國市場商機，橫跨荷蘭、波蘭、日本、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、南非、中東等全球夥伴進行商貿合作交流。
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