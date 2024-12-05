法國藝術家郝格錄像新作 台北展出

當代藝術家郝格（Pierre Huyghe，又譯：雨格）曾代表法國參加威尼斯雙年展，日前在威尼斯海關現代美術館推出個展，錄像展品Camata即日起於台北展出，這是此作亞洲首映。

郝格1962年出生於法國巴黎，他的作品跨越多種媒介，包括電影、限地製作、雕塑和環境，除威尼斯海關現代美術館外，也曾於倫敦蛇形藝廊、紐約大都會美術館、洛杉磯郡立美術館、巴黎龐畢度藝術中心和倫敦泰特美術館等國際藝術機構舉辦個展，並曾獲Hugo Boss獎和納什爾雕塑獎。

此次在台北展出的錄像作品Camata為文心藝術基金會收藏，今天舉行媒體導覽。郝格透過文心藝術基金會表示，當開始一個項目時，他經常需要去創造一個世界，「接著，我會進入這個世界，而我在其中的探索就是作品本身」。

以Camata為例，郝格設置機器拍攝了智利阿塔卡馬沙漠中的1具年輕男性骷髏，影像可見機器就像對骷髏執行某種未知的儀式，令人聯想到葬禮或手術。郝格將這些剪輯工作交給機器學習，展覽期間，機器學習系統即時編輯和剪輯錄像，這些探索過程也為觀眾創造出每次都截然不同的觀看體驗。

除Camata外，文心藝術基金會同步展出郝格早期作品Crystal Cave、À Rebours、Circadian Dilemma及新作Idiom。Idiom看似為懸掛在牆上的金黃色面具，但能透過感測器偵測人類無法察覺的語言特徵，並將這些信息轉化為特定的音素和句法，透過面具播送。

郝格認為，通常人們會把展覽視為一個結束，是某種事物的結果，但展覽其實並不是一個過程的終點，而是一個不斷變化的儀式，而是它是通往其他地方的起點，更是促進觀眾思考和參與的過程。

當代藝術家郝格展覽即日起於台北文心藝所展出至2025年3月23日。