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女力抗癌攝影展秀傳醫院登場 她二度罹癌竟「想笑了」：感謝自己樂觀

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
癌症希望基金會在彰化秀傳醫院主辦「SHERO’s Beauty 美麗綻放．女力無所畏」攝影展，癌友瑞萱（左)與癌症希望基金會董事靳秀麗（左)也進行座談。記者林宛諭／攝影
癌症希望基金會在彰化秀傳醫院主辦「SHERO’s Beauty 美麗綻放．女力無所畏」攝影展，癌友瑞萱（左)與癌症希望基金會董事靳秀麗（左)也進行座談。記者林宛諭／攝影

癌症希望基金會主辦的「SHERO’s Beauty 美麗綻放．女力無所畏」攝影巡迴展在彰化秀傳醫院展出到12月30日，今天也請到癌友瑞萱現身說法抗癌的心境轉折，二度抗癌後，她選擇去做以前沒時間做的事，重新拿起書本，找尋生命的喜悅。

癌症希望基金會董事靳秀麗與彰化秀傳醫院院長馬旭、秀傳癌醫醫院院長張正雄等人一起主持攝影展開展茶會。

靳秀麗表示，攝影展透過9位年齡各異、癌症類型不同的女性病友生命故事，讓更多人看到癌症病人的堅持與努力，理解他們面對的挑戰與困難，也希望啟發更多癌友在面對生命挑戰時找到希望與力量，她也鼓勵病人和家屬要善於利用社會相關資源，以支持他們度過治療期的難關。

從事殯葬業近20年的瑞萱，見證過無數生離死別，但在自己二次面對癌症時的心境卻是大不同，32歲罹患子宮頸癌，手術後，她仍成功再生下小兒子，把孩子撫養長大，是支撐她的力量，但在55歲時，她又罹患舌癌第四期，此次病情奪走了她的咀嚼和說話能力。

「一聽到再度罹癌，我竟是想笑了。」瑞萱說，因孩子都已成年，人生的酸甜苦辣大致都已嚐過了，剩下的時間是讓她想一想還沒完成的事，她想著，是不是在自己下次復發前，還可以做哪些事，以前忙著賺錢，而現在生病不能賺錢了，還可以做什麼？她選擇去做以前沒時間做的事，例如再去念空中大學。

瑞萱說，治療對她而言是相對簡單，大致就是痛、吐這些生理上的不舒服，但她覺得最難的是癌友與家人的互動，「不是我擔心你，就是你擔心我」，直到孩子們提醒她說「媽媽，我們已經長大了」，才讓她真正放心、放下。

即便她的發音不再清晰，也無法享受普通食物，但她從未放棄對生活的熱愛，選擇不斷學習來充實生命，她說，「我感謝自己的樂觀讓我還活著」。

馬旭表示，這次攝影展也是病人抗癌歷程縮影。秀傳醫療體系提供從篩檢、到治療的全方位支持，結合中西醫輔助療法及心理諮商，致力於減少治療副作用，陪伴病人和家屬走向康復之路。

張正雄說，秀傳醫療體系設立NGS實驗室，能為病人提供精準的個人化診療方案，同時引進最新的微創手術技術與細胞治療，幫助病人縮短恢復期，希望提升病人生活品質。

彰化秀傳馬旭院長（左四）、癌醫中心張正雄院長（右五）和癌症希望基金會靳秀麗董事（右四）一起在粉紅絲帶上貼上蝴蝶代表蛻變重生。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳馬旭院長（左四）、癌醫中心張正雄院長（右五）和癌症希望基金會靳秀麗董事（右四）一起在粉紅絲帶上貼上蝴蝶代表蛻變重生。圖／秀傳醫院提供
癌症希望基金會主辦的「SHERO’s Beauty 美麗綻放．女力無所畏」攝影巡迴展展現癌友抗癌的生命力。記者林宛諭／攝影
癌症希望基金會主辦的「SHERO’s Beauty 美麗綻放．女力無所畏」攝影巡迴展展現癌友抗癌的生命力。記者林宛諭／攝影

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