國泰團隊智慧篩檢有效發現遲緩孩童 把握早療黃金時期

為期4天的台灣醫療科技展於12月5日熱鬧登場，國泰綜合醫院展出「智慧篩檢，語言早療綠燈暢行」、「主動脈AI篩檢及通報系統」、「iClaim理賠抵繳服務」等多項數位與智慧醫療服務，結合國泰人壽、國泰健康管理，共有智慧篩檢、數位理賠等多項主題，廣受好評。

針對發展遲緩兒少，汐止國泰綜合醫院醫療團隊推動「智慧篩檢，語言早療綠燈暢行」專案，醫療專業團隊進入校園，擴大篩檢場域，目前已成功結合11個幼兒園，平均10分鐘就能完成篩檢1名個案。在這次篩檢活動中，共找出69名遲緩兒童，在「早療綠色通道」協助下，均能於1個月內取得醫療診斷報告和語言評估報告書，縮短80%等待排檢評估時間。

為提高家長知能，該醫療團隊推展「以家庭為核心」的早療理念，連結教育醫療雙專業團隊，把握早療黃金時期。此專案榮獲2024年台灣永續行動獎金獎及國家醫療品質獎（NHQA）智慧醫療類標章和創意獎。

國泰綜合醫院創新開發「主動脈AI篩檢及通報系統」，民眾完成檢查後50秒內即可產出測量結果，系統採用智能燈號警示，一旦發現異常，立即通知放射線科醫師優先判讀，確保及時診治，大幅降低主動脈剝離及動脈瘤破裂等致命風險。

保險理賠手續複雜，需檢具許多醫療單據，國泰綜合醫院與國泰金控合作，金控推出「iClaim理賠抵繳服務」為病人提供一站式的住院保險理賠解決方案，採先進數位化技術，運用國際標準FHIR格式，病人在住院期間可向住院中心櫃台申請理賠抵繳，簡化理賠流程。

在病人的書面同意下，凡加入iClaim理賠服務的保險公司可透過國泰綜合醫院iClaim平台調閱住院收據及診斷證明，計算應理賠金額後回傳給醫院，病人在繳納出院費用時可直接扣除保險理賠金，不必事後再準備文件申請保險理賠，有效縮短審核時間並提高資料互通性，省下大量時間與金錢成本。

此項服務減少紙本文件流通及人工處理時間，不僅加速理賠流程，更能降低醫院與保險公司的人力成本，實現病人、醫院及保險公司三方共贏。

此次醫療科技展中，國泰醫院也展出偏鄉E化醫療服務，透過導入相關智慧醫療運用，舉凡以遠距生理量測照護系統提升偏鄉民眾健康促進，導入人工智慧醫療運用於跌倒即時偵測，減輕偏鄉醫療照護人員的壓力、遠距專科醫療照護及綠色通道後送等，有助提升偏鄉地區醫療可近性，將疾病照護及預防醫學資源延伸至偏鄉地區。

國泰健康管理深耕健康服務13年，累積超過113萬人次服務經驗，結合國泰綜合醫院專業醫師團隊與臨床研究經驗，研發出提升腸道健康的益生菌，幫助更多人維持腸道健康。

國泰團隊精心挑選植物乳桿菌、乾酪乳桿菌、嗜酸乳桿菌、比菲德氏龍根菌和比菲德氏嬰兒菌等5大菌株，並研發出耐胃酸膽鹽的特性，確保好菌能有效到達腸道並發揮作用，讓腸道保健變得更簡單。

國泰人壽持續倡議「讓保戶更健康」理念，將保險功能由「事後理賠」延伸至「事前預防」，推出「FitBack健康吧」平台，目前累積120萬用戶為業界最大，透過多元健康任務，幫助民眾在探索任務中實踐健康生活。其中，與工研院共同研發的「認知功能檢測」，幫助用戶鍛鍊大腦靈活度，還能記錄大腦年齡數據的變化。

國泰人壽推出專為團險企業客戶設計的「FitBack健康吧」企業版，免費提供加值服務，協助企業推動職場健康及ESG目標，已超過33家企業使用，涵蓋員工人數達3萬，讓企業輕鬆舉辦員工健康促進活動，並即時掌握活動成效，進一步增強員工凝聚力與工作滿意度。

從個人健康到企業福祉，「FitBack健康吧」將持續透過遊戲化設計和結合外溢保單的會員激勵機制，鼓勵保戶積極參與健康管理，讓保戶在提升健康的同時，還能享有專屬福利，實現健康與福利的雙重價值。