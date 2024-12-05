「中西醫精準醫療元年」 花慈二代本草飲證實有效抑制腫瘤

新冠疫情期間，清冠一號、淨斯本草飲等中藥飲受到矚目，花蓮慈濟宣告，「今年是中西醫精準醫療元年！」，將持續聚焦於癌症治療，研發出的第二代本草飲，主要成分除了既有的艾草、茉草及珠仔草，再添加醋酸、棕梠酸、B6前驅物，在動物與細胞實驗中，只需第一代的一半濃度，即可達到降低癌細胞活性，尤以三陰性乳癌及抗藥性非小細胞肺癌較為顯著，肝癌、胰臟癌也有效果，未來花慈將持續驗證，以協助臨床癌患，達成健康台灣政策中，癌症死亡率降低三分之一的願景。

證嚴上人希望將中醫發揚光大，「花慈透過中西醫合作，找出複方，讓患者有機會多活幾年。」花慈院長林欣榮表示，過去大眾多認為中草藥僅能輔助減輕治療副作用，現已透過分析患者致病基因，找到對應的中草藥，研發費用較西藥新藥更為可親，增加病患的藥物可近性。

花慈副院長黃志揚說，當酪胺酸激脢蛋白的基因突變或擴大，將導致酪胺酸激脢蛋白受體的蛋白質磷酸化會異常活化，讓癌細胞宛如找到逃生門，產生抗藥性。但本草飲集結多種中草藥，能關閉不同癌細胞的逃生門，例如抗藥性肺腺癌、抗藥性大腸癌、三陰性乳癌等，呈現多標靶特性；以抗藥性肝癌為例，若合併臨床藥物使用，可增加抗藥性細胞對藥物的敏感性，整體有兩倍腫瘤抑制效果。

而剛研發出的第二代草本飲，黃志揚說，不同於第一代間接提升免疫力功能，第二代直接增加免疫相關激素10倍以上，促進T細胞活性及免疫記憶；在動物與細胞實驗中，第二代用量減半，並合併西藥治療，腫瘤抑制效果比一代更好，不僅減少腫瘤體積，也延長實驗老鼠存活時間，以治癒率低的「癌王」胰臟癌為例，更能促進胰臟癌細胞凋亡與焦亡，未來會持續驗證相關評估。