一周運動3至4天…她體脂37仍覺有小腹 網點問題出在這

為了擁有健康的體態，許多人開始改變舊有飲食習慣、順序或者加強運動來達到減重、健身等目的。一位有運動習慣的女網友在Dcard貼文表示，自己平日都是重訓加有氧，最近三個月更是認真執行，但自覺小腹還是蠻大的，讓她十分苦惱，想請教其他練健身的人，她直問「還有哪裡需要做改善的嗎？」

原PO分享自己的運動習慣多是「重訓加有氧」，一周練3至4天。飲食部分，早上會喝豆漿加高蛋白粉，或是吃半條地瓜、一顆饅頭搭配一杯美式咖啡；午餐則是2份菜、1份肉和1份拳頭大的白飯，且菜和肉都是乾煎、沒放油。至於當天若有重訓，晚餐便會喝一杯高蛋白豆漿搭配青菜跟肉，不會吃澱粉，並維持每天喝水2000cc以上，但有時也會忍不住喝無糖鮮奶茶。

原PO坦言，雖然知道重訓不能看體重，但是她的體脂已經降到了37（160cm/59.5kg），身體維度卻沒有特別的增減，小腹也偏大，讓她感覺健身加飲食控制似乎沒有很大的成效，不知要如何改善。

看完貼文後，網友們紛紛留言指出可能是飲控出問題，「有可能妳沒有做到熱量赤字，也就是熱量缺口，飲食假如沒有太大的問題，那很可能總熱量超過妳TEDD(基礎代謝）和熱量消耗（重訓、有氧造成熱量盈餘），理論上有助於肌肉細胞增長維度，但是伴隨著脂肪也順便囤積下來了」、「身體健康、沒有高度壓力、睡眠正常的話，可能是飲控沒有計算好，也許可秤食物的重量來計算，然後脂肪也是很重要的營養素，另外妳沒提到活動量，也建議盡量增加活動量(多走路等）」、「改吃兩餐吧！有時候都是自以為吃得少，但其實早就吃過頭了」。

有網友則針對原PO的飲食習慣給出建議，「首先要先問妳的豆漿是不是無糖的，另外豆漿一天最好不要超過500cc，會造成妳胃脹氣。再來無糖鮮奶茶在減脂的情況下還是是可以喝的，沒關係」、「主要是妳的主餐飲食比例確實是有問題的，注意看妳的蔬菜菜量、肉量跟碳水並沒有接近2:1:1，而是1:1甚至更少。再加上早上有攝取碳水的食物，其實妳的碳水比例應該已經失衡了」另外也有過來人認為，可以加長運動時間，「有氧10分鐘太少了，不要高估運動造成的熱量消耗，我之前重訓1小時都會加上有氧30分鐘，沒時間的話就不重訓，單純有氧50分鐘」。