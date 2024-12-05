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漁業署新任署長 海委會海資處長王茂城接任

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部漁業署代理、新任署長交接暨宣誓典禮，右為新任漁業署長王茂城。圖／漁業署提供
農業部漁業署代理、新任署長交接暨宣誓典禮，右為新任漁業署長王茂城。圖／漁業署提供

漁業署新任署長王茂城今日由農業部政務次長黃昭欽監交，完成交接暨宣誓典禮，正式就職。王茂城今天也宣布許多施政方向，包含合法捕撈及合法生產、淨零轉型策略等，也期許同仁「多接地氣」。

黃昭欽表示，王茂城曾任職於地方政府、漁業署、海委會，在漁業行政擁有完整的學經歷，並曾獲2019年全國搜救有功人員、2020年農委會模範公務人員、2024年海洋委員會三等海洋獎章等殊榮，在其公職生涯中，尤其在歐盟黃牌期間，完成遠洋三法及15項子法規的制定，推動海洋產業發展條例的立法，協調交通部及漁業相關機關，解決遊艇及娛樂漁船經營攬客問題，並促成交通部航港局與觀光署的正視波特船所造成的亂象。

王茂城也提出對漁業署未來領導及施政方向，包含期許同仁轉變態度及觀念，並多接地氣，聽進漁民朋友的心聲；以解決問題為主，管理為輔，仔細檢討現階段現行管理措施；跳脫框架，靈活思考，適時適宜調整；擴大服務對象至整個生產鏈，簡化各項申辦程序，協助出口業者開拓更多市場；建立友善職場環境，培育漁業管理人才。

另外在經營及管理的策略部分，提升船上保鮮技術，以及確保魚市場魚貨不落地，落實並精進水產品生產鏈的衛生安全工作；特定漁業應配合國際趨勢持續強化法制規範，並落實監控管制調查(MCS)的執行，養殖漁業則應持續輔導漁業人合法使用土地及水權；在特定漁業部分，輔導網具類漁業轉型為釣具類漁業，並擴大執行減少混獲、誤捕的忌避措施。養殖漁業部分，持續開發無危害土壤或環境的水產養殖用藥及推動環保設施及漁具的使用。

王茂城進一步指出，將於國家人權行動計畫基礎上，以人權團體的期待作為目標，推動各項漁工人權提升管理措施；淨零轉型部分，漁業產業在全球淨零減碳的浪潮下，政府將鼓勵漁船使用電動或混合動力引擎，導入節能型漁具，並研發低碳養殖模式及利用再生能源，滿足國際市場對產品的淨零減碳要求。

海委會 淨零 漁業署

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