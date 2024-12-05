三總為截肢官兵裝置「高科技仿生手臂」 開車、工作都沒問題

因為爆炸被截肢，要花多久才能回到日常生活？六軍團位於基隆的彈藥庫去年發生爆炸，導致2名官兵被截肢，但三總為官兵裝上高科技仿生手臂，他們已重返工作崗位，能夠利用仿生手臂扣扳機，連出國旅遊、打掃家務、開車也不是問題。醫師表示，這類技術未來有望運用在車禍、工安意外等導致截肢患者，帶給更多人希望。

基隆市祥豐街陸軍祥豐營區去年發生爆炸意外，9位受傷弟兄中，有7位傷勢穩定，另外2位較為嚴重，其中一人為洪姓中士，左前臂被炸斷、右大腿穿刺傷，被送到基隆長庚醫院前一度失去生命跡象，後來截肢保命。

三軍總醫院復健醫學部主治醫師張智雅說，這兩名弟兄後來在軍醫局等單位幫助下，安裝造價300萬元的「高科技仿生手臂」，經過16周的訓練，包含物理治療、職能治療、心理師等協助，順利在4個月後重返工作崗位，這是全國獨家技術，希望藉由這次經驗，讓病患重新回到生活軌道，也鼓勵更多陷入這類困境的傷者。

張智雅直言，在台灣需要截肢的個案，主要為戰傷、車禍與工安意外等，「遇到這類災難或意外，每個人的心情都低落」，但洪姓中士意志堅強又開朗，經過良好的帶領與學習，已可重新回到日常生活，上個月還和女友一起到日本自由行。

高科技仿生手臂使用者，藉由肌電訊號跟意志，展開為期4個月的訓練。張智雅說，像俄烏戰爭已持續一千多天，截肢患者達3萬多人，患者身心靈受創，不止肢體殘缺，心理跟同儕互動等都受影響，甚至無法回歸社會，統計顯示，有5成案例無法法回歸正常生活，雖裝上傳統義肢，仍可能遭受他人異樣眼光。

「但這個大家會覺得很酷」，張智雅表示，仿生手臂原則上可終身使用，有14項手指功能，包括抓握、倒水，甚至可以扣扳機，「以後回家可以幫忙掃地」。院方請德國原廠技師協助零件調整，提供客製化服務，目前國內只有三總有此技術，國家提供資源，透過完整訓練，讓患者順利回歸正常生活。

洪姓中士今天戴著這款陪伴他一年的高科技仿生手臂，現身台灣醫療科技展。他平常慣用右手，裝了仿生手臂的左手作為輔助手，可以喝開水、拿杯子等，「開車會比較麻煩，因為不好打方向燈」，另外一個比較困擾的是接合處較悶熱，以及手臂本身有點重量等，希望未來有機會使用直接嵌入骨頭連接肌肉的義肢。