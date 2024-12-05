明水氣增多降雨熱區擴大 下周再迎冷氣團…一圖看溫度趨勢變化

今晚至明天水氣稍多、溫度略降，下周四再迎冷氣團，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，受到東北季風影響，今晚至明天迎風面水氣增多，周六、周日降雨熱區再擴大，水氣增加、溫度也略降，下周二短暫回溫後，下周四再有一波冷空氣南下，其強度有機會接近大陸冷氣團等級，低溫下探14度，但仍須再觀察。

黃恩鴻說，周五（6日）迎風面水氣稍多，大台北、宜花地區局部降雨，尤其基隆北海岸、東北部、大台北山區有較大雨勢，其他地區多雲到晴；周六至下周一（7、8日）東北季風再增強，降雨熱區擴大，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東為零星降雨，而台南以北及離島需注意強震風。

下周二、下周三（10、11日）東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，各地溫度回升，降雨也減少，僅基隆北海岸、大台北山區有零星降雨。

下周四起（12日）又有一波冷空氣南下，水氣稍增，北部、東半部有短暫雨，預估持續影響到下周六（14日），下周日（15日）也是台北馬拉松開跑日子，冷空氣將減弱，轉為偏東北風。

黃恩鴻說，冷空氣南下的下周四、下周五（12、13日）水氣較多，之後逐漸轉乾，即將在下周日（15日）開跑的台北馬拉松，有機會在乾冷天氣舉辦。