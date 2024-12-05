極脆弱兒少增加800人 台灣世界展望會號召「紅包傳愛」

台灣世界展望會連續24年發起「紅包傳愛」行動，邀大眾在歲末年終，為弱勢兒少與家庭捐款送出助學、健康、平安、希望紅包，實現弱勢兒童穩定就學、穿暖吃飽、安心逐夢的心願。據統計，今年接受展望會輔導、有極度生存危機的極脆弱兒少人數從去年1600人增至2400人。

台灣世界展望會會長李紹齡說，展望會目前照顧約國內約4.5萬名經濟弱勢兒少，每8.1個貧窮線以下的孩子，就有1位是由展望會關顧，展望會力求在最需要的地方給予最適切服務工作，率先推行經濟弱勢兒少個案分級服務，幫助最脆弱的兒少。

她表示，新冠疫情過後，通貨膨脹、貧富差距拉大都讓弱勢兒少家庭在生活、教育、營養、基本需求等面臨更嚴苛挑戰。據統計，今年接受展望會輔導、有極度生存危機的極脆弱兒少人數從去年1600人增至2400人。

展望會今也同步公布「2023年-2024年台灣經濟弱勢兒少需求速寫」調查。台灣世界展望會國內事工規劃部主任何冠廷指出，北區超過百名弱勢兒少是「未成年家庭照顧者」，負責照顧一家生活飲食，比例全國最高。中區有70％以上住在非山非市區域、80%經濟弱勢兒少最需要學費補助；南區約5100名兒少家庭屬脆弱家庭型態、56％兒少生活在貧窮線以下；東區則有逾5千名兒少住在易遭受天災侵害的原偏鄉地區，30％孩子的主要照顧者無法工作或只能打零工，比例皆是全國最多。

何冠廷說，有數據支持，展望會更能依個案狀況協助，例如提高訪視關懷頻率，給予積極輔導扶助金協助家庭度過難關，因應天災也透過生活支持補助，教育和營養的部份，亦有教育扶助金與營養扶助金，還提供閱讀素養助學計畫、數位學習工具以及課後照顧班等資源；也期待透過報告提供政府相關單位參考，一起幫助有需求的孩子與家庭。

「舉重精靈」方莞靈曾接受展望會資助11年。單親家庭成長的她，由媽媽一肩扛起經濟，有時會陷入不穩定的生活狀態，她回憶，當展望會資助她們家後，她再也不用吃泡麵，食物選擇更多元、營養，生存的問題被解決了。而不只是物資，資助人的陪伴讓她對未來充滿期待，也多了一名傾聽者，每到節日都很期待跟資助人分享近況。她想對受資助的孩子們說「哪怕現在生活不如意，也要勇敢做夢，才有機會實現未來！」

台灣世界展望會「紅包傳愛──讓孩子成為更好的大人」為10萬3778名學齡孩童提供助學金、1萬6151名兒童提供營養扶助金和送餐服務、為6614戶急難與特殊景況家庭紓困，以及協助1萬1654位青少年/家長學習就業技能以自足自立，展望會說，每個紅包，都象徵祝福開始。