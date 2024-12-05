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台北馬拉松撞冷氣團！下周五明顯降溫 吳聖宇：清晨起跑低溫僅10度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，下周五冷空氣南下增強，有機會達到大陸冷氣團等級。圖／聯合報系資料照
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，下周五冷空氣南下增強，有機會達到大陸冷氣團等級。圖／聯合報系資料照

一年一度的台北馬拉松，今年將於12月15日（日）登場，將有近萬名跑者參與，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，下周五冷空氣南下增強，有機會達到大陸冷氣團等級，這天起明顯降溫，預估下周六晚間或下周日清晨降到最低點，清晨起跑約10至15度之間，但還要再觀察。

吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」發文表示，12月15日台北馬拉松天氣初報，距離目前還有10天，其實還很久，所以只能先看大趨勢，這幾天預報趨勢，大致都是認為下周四至下周五（12、13日）有鋒面通過，降雨機會高。

吳聖宇指出，下周五（13日）起冷空氣南下增強，開始有明顯降溫，預估到下周六晚間或下週日清晨（14、15日）降到最低點，然後下周日白天起溫度有回溫趨勢，若下周日白天有陽光出來的話，溫度回升就會較為明顯。

吳聖宇說，目前預報對於冷空氣強度還有明顯的震盪調整，強弱預測變化大，昨天的預報看起來直逼寒流等級，但今天的預報就只剩下大陸冷氣團等級，可能要時間比較近一點的時候才會比較明確。

「總體來說，今年台北馬拉松12月15日當天清晨溫度應該是低的」，至於到了白天溫度是否明顯回升，吳聖宇說，要看雲量的情況，冷空氣強度可以讓溫度降到多低還不確定，「清晨起跑時在10至15度之間都有可能」，白天高溫則可能在15至20度或更高，天氣則有可能會偏向較好的情況，也就是不下雨的機會較高些，但後續還要再觀察。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，預估下周六晚間或下周日清晨降到最低點，15日的台北馬拉松，清晨起跑溫度約10至15度之間。圖／截自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」
天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，預估下周六晚間或下周日清晨降到最低點，15日的台北馬拉松，清晨起跑溫度約10至15度之間。圖／截自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」

冷氣團 寒流 馬拉松

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