台北馬拉松撞冷氣團！下周五明顯降溫 吳聖宇：清晨起跑低溫僅10度

一年一度的台北馬拉松，今年將於12月15日（日）登場，將有近萬名跑者參與，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，下周五冷空氣南下增強，有機會達到大陸冷氣團等級，這天起明顯降溫，預估下周六晚間或下周日清晨降到最低點，清晨起跑約10至15度之間，但還要再觀察。

吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」發文表示，12月15日台北馬拉松天氣初報，距離目前還有10天，其實還很久，所以只能先看大趨勢，這幾天預報趨勢，大致都是認為下周四至下周五（12、13日）有鋒面通過，降雨機會高。

吳聖宇指出，下周五（13日）起冷空氣南下增強，開始有明顯降溫，預估到下周六晚間或下週日清晨（14、15日）降到最低點，然後下周日白天起溫度有回溫趨勢，若下周日白天有陽光出來的話，溫度回升就會較為明顯。

吳聖宇說，目前預報對於冷空氣強度還有明顯的震盪調整，強弱預測變化大，昨天的預報看起來直逼寒流等級，但今天的預報就只剩下大陸冷氣團等級，可能要時間比較近一點的時候才會比較明確。