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劍龍兒童免再開刀 長庚研發「兒童脊椎矯正裝置」降低感染風險
長庚醫院今年以「特色醫療」、「智慧醫療」、「創新研發」及「公益長庚」為題，於台灣醫療科技展展示各院區特色。其中在創新研發中，展示專門為脊椎側彎兒童設計的「劍龍兒童脊椎矯正裝置」能大幅降低孩子重複開刀機率，避免感染等風險，造福更多早發性脊椎側彎幼兒，免受成長之苦。
根據統計，早發性脊椎側彎人口約占總人口的3％，目前已知生長棒系統雖能有效矯正脊椎側彎，但植入後每4到6個月必須要再次開刀，病人得承受重複開刀之苦，傷口大，感染風險高。長庚醫療團隊，針對早發性脊椎側彎幼兒設計的「劍龍兒童脊椎矯正裝置」，植入該儀器後，矯正裝置可以隨著孩童的成長狀況，自動延伸，不需要再次開刀。
今年長庚團隊展示多項創新醫療，除了劍龍兒童脊椎矯正裝置以外，還展示已經成功完成218例的「微菌叢治療」、專門為神經復健與肢體功能重建所設計的復健「鏡像手」與「同動車」、高度近視黃斑部剝離的新療法「人工血管後鞏膜環扣手術」、傷口小恢復時間快的「人超顯微淋巴水腫手術」等。
而全人醫療部分，展示傳承五千年的「中醫美容」，和一步到位檢測免疫功能及精準醫學基因檢驗套組，及提供民眾與運動員專業和客製化的「運動醫療」服務等；尖端醫療部分，展出榮獲2023年國家生技醫療品質獎金、銀、銅獎肯定的「全方位咽內手術治療睡眠呼吸中止症」、「全方位早產兒視網膜病變照護」及「小耳症重建手術」。其他還包括與國際同軌的質子治療、個人化的精準細胞治療等。
長庚醫院秉持「取之社會，用之社會」、「人本濟世，病人優先」的經營理念，從醫療、保健、關懷三大主軸長期投入社會公益，2024年獲得「天下永續公民獎」及「天下人才永續獎」非營利醫療組第一名，更連續三年榮獲衛福部「醫療財團法人社研卓越-綜合傑出獎」最高榮譽肯定。
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