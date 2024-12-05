「屋頂光電加速計畫」鼓勵綠能轉型 綠色和平：應擴大綠電自由市場規模

行政院通過「家戶屋頂設置太陽光電加速計畫」，透過補助鼓勵民眾參與綠能轉型，綠色和平表示，目前台灣綠電自由市場供應仍然不足，近9成綠電由台電躉售壟斷，建議政府應該進一步思考如何引導綠電進入自由市場，以滿足產業界對綠電日益增長的需求。

家戶屋頂設置太陽光電加速計畫全程為2025年至2028年，總經費4年40.8億元，獎勵對象為屋頂面積1000平方公尺以下，每kW獎勵設置民眾3000元，每案最高30萬元，地方政府可自行編列經費加碼補助；預期效益部分，行政院指出，藉由家戶屋頂設置太陽光電加速計畫於4年新增1.2GW屋頂型光電設置量，預計可增加年發電量15億度電，帶動產業投資金額約720億元，推廣擴散12萬戶設置光電。

綠色和平專案主任張皪心指出，透過補助降低家戶設置太陽光電的資金門檻之餘，必須同步強化綠電自由市場的規模與多元性，以促使民眾和企業一起投入在能源轉型中。政府應建立補助的優先順序，讓家戶屋頂上的綠電自發自用或是進入綠電市場轉供者優先獲得補貼，不僅能讓民眾真正地使用到綠電，也能讓企業有更多誘因走入社區共同維運太陽光電廠，發揮屋頂太陽光電真正與社區共榮的價值。

張皪心表示，唯有透過多元政策逐步開放綠電市場、打破台電壟斷綠電，台灣的能源轉型才能兼顧政策目標與市場需求，讓綠電成為全民共同努力、共享的資源。