快訊

連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

影／廢棄魚塭變身碳匯倉庫 台灣大推藍碳紅樹林復育計畫

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣大哥大攜手中興大學、台江國家公園推「台灣大藍碳　紅樹林復育計畫」，助力2050淨零碳排目標。記者鄭惠仁／攝影
台灣大哥大攜手中興大學、台江國家公園推「台灣大藍碳　紅樹林復育計畫」，助力2050淨零碳排目標。記者鄭惠仁／攝影

隨著全球暖化日益嚴重，自然碳匯藉由吸碳固碳能力，已成為全球淨零碳排的關鍵解方。台灣大哥大助力2050淨零碳排目標，產官學今簽署「紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發計畫」ESG合作備忘錄，協力推動「台灣大藍碳　紅樹林復育計畫」。董事長蔡明忠表示，支持藍碳研究，攜手學界打造淨零未來。

台灣大哥大表示，今天在國家公園署代理署長陳貞蓉、台灣大哥大總經理林之晨見證下，簽合作備忘錄。此計畫為全球首創，結合紅樹林復育、複合式養殖以及奈米科技，將魚塭內的養殖廢水轉化為促進紅樹林生長的養分，大幅提升紅樹林的碳吸存能力，碳移除能力提升至少4倍，預期每年每公頃可吸收高達77公噸二氧化碳，同時有效淨化廢棄魚塭的水質、固灘護堤，並豐富當地生物多樣性，為沿海生態系帶來重生。

此計畫以量化統計紅樹林碳吸存量、溫室氣體排放變化及對生物多樣性的影響，由中興大學教授林幸助擔任計畫住持人的研究團隊，將在底土中添加氮等營養鹽，模擬營養豐富的養蝦魚塭環境，促進紅樹林生長。同時，運用奈米科技，抑制紅樹林生態系底土中產生的溫室氣體排放，進一步提升碳匯效率。

台灣大哥大董事長蔡明忠說，「台灣大藍碳　紅樹林復育計畫」不只是工程，更是場與自然的對話，是科技與生態的結合，是我們對下一代的承諾。台灣大長期投入資源，產學合作，跨域整合，探索創新的淨零方式，並將研究成果轉化為實際行動，企盼地球淨零早日實現。

總經理林之晨表示， 紅樹林是濕地生態系的重要組成部分，具有強大的碳匯能力，種植紅樹林所累積的底質土層，還能緩解沿海地層下陷情形，增強沿海生態系韌性。更重要的是，此計畫採用全球首創的「紅樹林複合式養殖負碳技術」，將廢棄魚塭轉型為紅樹林復育基地，不僅能活化國土利用，讓閒置土地重獲生機，更能為周邊居民帶來多重效益。

台灣大哥大永續品牌公關副總經理劉麗惠強調，台灣大期許成為藍碳領域的實踐先行者，這不僅是對環境的承諾，更是對社會永續的具體貢獻。台灣大哥大未來將持續透過科學研究與跨領域合作，為台灣的永續發展與碳中和目標盡分力。

復育 淨零 紅樹林

延伸閱讀

【即時短評】紅樹林守護更需行動 應嚴禁為開發而任意砍伐

影／國內首件負碳研發與碳權開發選定台南 藍碳紅樹林當先鋒

台江處等三方合作 攜手守護國家公園自然資源

台積電推生物多樣性獎學金與提案獎勵 明年7月公布獲獎

相關新聞

恐開罰？網熱議「汽機車路口無行人要停等」 交通部澄清：只有大客車

交通部長陳世凱日前赴台中視察大客車、大貨車路口停等、指差確認成效，並強調未來若沒做到就要開罰，但近期卻傳出交通部要求所有...

24億偏鄉醫療計畫排除「波波」 邱泰源：1個月內提新版

衛福部偏鄉計畫遭質疑替國外學歷的「波波牙醫」開實習後門，行政院長卓榮泰今天指出，參照各界意見後，原計畫將停止適用。是否因...

東北季風增強…7日起各地溫度略降1到2度 最低溫時段曝光

氣象署今天表示，接下來天氣持續受東北季風影響，7日起東北季風增強，水氣增加，各地溫度略降1到2度，最涼的時候預計是8日晚...

九九峰921地震後變禿頂 復育20多年…21種瀕危物種現跡

南投草屯九九峰受921地震重創，災後山頭光禿禿一片，經20多年整治復育，如今回復自然風貌。經林業署南投分署調查，除記錄到...

往前跨一步！ 健保署明啟動「家醫大平台」測試版

三高防治「888計畫」，是賴清德總統健康台灣政策的一大重點，為因應這個計畫，衛福部健保署提出「大家醫計畫」，健保署長石崇...

台鐵EMU3000新座椅試坐 逾1000人投票「1款獲5成票數」

台鐵EMU3000型新自強號座椅遭旅客抱怨不舒適，且充電插座位置使用不便，台鐵委託廠商設計3款新座椅，在全台5車站巡迴體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。