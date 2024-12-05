影／廢棄魚塭變身碳匯倉庫 台灣大推藍碳紅樹林復育計畫

隨著全球暖化日益嚴重，自然碳匯藉由吸碳固碳能力，已成為全球淨零碳排的關鍵解方。台灣大哥大助力2050淨零碳排目標，產官學今簽署「紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發計畫」ESG合作備忘錄，協力推動「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」。董事長蔡明忠表示，支持藍碳研究，攜手學界打造淨零未來。

台灣大哥大表示，今天在國家公園署代理署長陳貞蓉、台灣大哥大總經理林之晨見證下，簽合作備忘錄。此計畫為全球首創，結合紅樹林復育、複合式養殖以及奈米科技，將魚塭內的養殖廢水轉化為促進紅樹林生長的養分，大幅提升紅樹林的碳吸存能力，碳移除能力提升至少4倍，預期每年每公頃可吸收高達77公噸二氧化碳，同時有效淨化廢棄魚塭的水質、固灘護堤，並豐富當地生物多樣性，為沿海生態系帶來重生。

此計畫以量化統計紅樹林碳吸存量、溫室氣體排放變化及對生物多樣性的影響，由中興大學教授林幸助擔任計畫住持人的研究團隊，將在底土中添加氮等營養鹽，模擬營養豐富的養蝦魚塭環境，促進紅樹林生長。同時，運用奈米科技，抑制紅樹林生態系底土中產生的溫室氣體排放，進一步提升碳匯效率。

台灣大哥大董事長蔡明忠說，「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」不只是工程，更是場與自然的對話，是科技與生態的結合，是我們對下一代的承諾。台灣大長期投入資源，產學合作，跨域整合，探索創新的淨零方式，並將研究成果轉化為實際行動，企盼地球淨零早日實現。

總經理林之晨表示， 紅樹林是濕地生態系的重要組成部分，具有強大的碳匯能力，種植紅樹林所累積的底質土層，還能緩解沿海地層下陷情形，增強沿海生態系韌性。更重要的是，此計畫採用全球首創的「紅樹林複合式養殖負碳技術」，將廢棄魚塭轉型為紅樹林復育基地，不僅能活化國土利用，讓閒置土地重獲生機，更能為周邊居民帶來多重效益。

台灣大哥大永續品牌公關副總經理劉麗惠強調，台灣大期許成為藍碳領域的實踐先行者，這不僅是對環境的承諾，更是對社會永續的具體貢獻。台灣大哥大未來將持續透過科學研究與跨領域合作，為台灣的永續發展與碳中和目標盡分力。