水溝成菸灰缸？逾8成民眾支持向菸商徵收處理費 環境部允研擬

環境部近期辦理民意調查，詢問民眾有關垃圾處理、菸蒂汙染及碳費政策的看法，其中菸蒂處理，高達86%民眾贊成讓菸品製造者或進口商負責回收並支付處理費用。環境部表示，在落實生產者責任的要求下，環境部會思考向菸商等徵收回收清除處理費等作法，並研擬入後端施政。

環境部今天舉辦「113年環保施政意向調查結果」記者會，本次調查期間為今年10月30日至11月4日，採取市話與手機併行方式，訪問了1088位年滿18歲的民眾，調查結果於95%信心水準下的整體抽樣誤差不超過2.97個百分點。

據環境部估計，國內每年出售約360億根菸蒂，其中約90億根菸蒂被隨意棄置，環境部長彭啓明多次指出，台灣最大的菸灰缸就是水溝。

調查結果顯示，在菸蒂處理方面，有78%的民眾認為被亂丟的菸蒂嚴重破壞環境市容，進一步詢問有效改進菸蒂亂丟的方式，民眾認為「提高罰款金額」(51.2%)、「在公共場所增設菸蒂回收裝置」(47.3%)及「推動可分解濾嘴的研發和使用」(32.4%)效果較好。而有86%民眾贊成讓菸品製造者或進口商負責回收並支付處理費用。

環境部環境管理署副署長劉瑞祥表示，向菸商收取處理費用並非台灣首創，歐洲國家如西班牙已經正式公告菸商須善盡菸蒂回收等工作，業者在菸蒂清除處理費部分將蒐集更多民間意見，在生產者責任的強化下，未來將在施政中研擬相關作為。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康