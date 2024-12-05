規模5.5以上地震逾35起創新高 花蓮年收64次警報
今年地震頻傳，規模5.5以上地震已經超過35起，是近14年以來新高，其中花蓮縣已經收到64次國家級警報，為今年收最多國家級警報的縣市。
中央氣象署今天在臉書貼文表示，今年發生了繼921大地震後規模最大的403地震，能量釋放量逾年平均5倍，除此之外，嘉義、台南的斷層也不安分，時時傳來地震消息，根據統計，今年規模5.5以上的地震目前已超過35起，創近14年來新高。
氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，今年規模5.5以上地震較高，主要原因是403地震帶來的餘震規模較大，因此次數才會偏多，921地震的餘震數量多但規模較小。
吳健富表示，由於2起地震的孕震構造不一樣，因此才有不一樣的特性，921地震的餘震持續2到3年，但後續規模比較小，403地震的餘震還在持續發生，不時還有規模5以上的餘震，因此要持續觀察403地震的特性。
氣象署今天在臉書公布收到1年內最多地震「國家級警報」的縣市，其中花蓮縣共收到 64 次國家級警報排名第1，其次是宜蘭縣23次，彰化縣有9次排名第3。
地震國家級警報的發送條件為預估地震規模5.0以上，而且縣市預估震度達4級以上或者預估地震規模6.5以上，而且縣市預估震度達3級以上。
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