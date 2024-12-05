快訊

連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

規模5.5以上地震逾35起創新高 花蓮年收64次警報

中央社／ 台北5日電
今年地震頻傳，規模5.5以上地震已經超過35起，是近14年以來新高。地震示意圖。圖/AI生成
今年地震頻傳，規模5.5以上地震已經超過35起，是近14年以來新高。地震示意圖。圖/AI生成

今年地震頻傳，規模5.5以上地震已經超過35起，是近14年以來新高，其中花蓮縣已經收到64次國家級警報，為今年收最多國家級警報的縣市。

中央氣象署今天在臉書貼文表示，今年發生了繼921大地震後規模最大的403地震，能量釋放量逾年平均5倍，除此之外，嘉義、台南的斷層也不安分，時時傳來地震消息，根據統計，今年規模5.5以上的地震目前已超過35起，創近14年來新高。

氣象署地震測報中心主任吳健富告訴中央社記者，今年規模5.5以上地震較高，主要原因是403地震帶來的餘震規模較大，因此次數才會偏多，921地震的餘震數量多但規模較小。

吳健富表示，由於2起地震的孕震構造不一樣，因此才有不一樣的特性，921地震的餘震持續2到3年，但後續規模比較小，403地震的餘震還在持續發生，不時還有規模5以上的餘震，因此要持續觀察403地震的特性。

氣象署今天在臉書公布收到1年內最多地震「國家級警報」的縣市，其中花蓮縣共收到 64 次國家級警報排名第1，其次是宜蘭縣23次，彰化縣有9次排名第3。

地震國家級警報的發送條件為預估地震規模5.0以上，而且縣市預估震度達4級以上或者預估地震規模6.5以上，而且縣市預估震度達3級以上。

國家級警報 地震 花蓮 餘震

延伸閱讀

阿里山今發生規模4.2地震 專家：後續可能有一系列群震

【重磅快評】台灣的「群震」現象大增 意謂什麼？

晚間23時32分花蓮近海規模5.2地震 最大震度3級

嘉義一陣地鳴伴隨有感地震 目前未傳出災情

相關新聞

恐開罰？網熱議「汽機車路口無行人要停等」 交通部澄清：只有大客車

交通部長陳世凱日前赴台中視察大客車、大貨車路口停等、指差確認成效，並強調未來若沒做到就要開罰，但近期卻傳出交通部要求所有...

24億偏鄉醫療計畫排除「波波」 邱泰源：1個月內提新版

衛福部偏鄉計畫遭質疑替國外學歷的「波波牙醫」開實習後門，行政院長卓榮泰今天指出，參照各界意見後，原計畫將停止適用。是否因...

東北季風增強…7日起各地溫度略降1到2度 最低溫時段曝光

氣象署今天表示，接下來天氣持續受東北季風影響，7日起東北季風增強，水氣增加，各地溫度略降1到2度，最涼的時候預計是8日晚...

九九峰921地震後變禿頂 復育20多年…21種瀕危物種現跡

南投草屯九九峰受921地震重創，災後山頭光禿禿一片，經20多年整治復育，如今回復自然風貌。經林業署南投分署調查，除記錄到...

往前跨一步！ 健保署明啟動「家醫大平台」測試版

三高防治「888計畫」，是賴清德總統健康台灣政策的一大重點，為因應這個計畫，衛福部健保署提出「大家醫計畫」，健保署長石崇...

台鐵EMU3000新座椅試坐 逾1000人投票「1款獲5成票數」

台鐵EMU3000型新自強號座椅遭旅客抱怨不舒適，且充電插座位置使用不便，台鐵委託廠商設計3款新座椅，在全台5車站巡迴體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。