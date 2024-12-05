台南出現第5例百日咳 病患10月中旬越南旅遊返國發病

台南市政府衛生局今天公布今年台南市出現第5例百日咳確診病例，30多歲男病患10月中旬曾赴越南旅遊，返國後10月下旬發病，就醫治療改善中。

南市府衛生局今天指出，台南市第5例百日咳確診病例是家住東區30多歲男子，10月中旬赴越南旅遊返國後，10月下旬出現咳嗽症狀，曾多次到診所就醫，因症狀未改善轉往醫院診治，昨天確診。

衛生局疫情調查顯示，病患可傳染期間接觸者共24人，其中高雄市職場接觸者22人，台南市同住接觸者2人，目前無症狀，衛生局將持續監測至12月17日（職場接觸者）及12月22日（台南市同住者）。

衛生局表示，百日咳初期症狀與感冒類似，未完成百日咳疫苗接種嬰幼兒發生率最高，其他年齡層也可能發生，但症狀較輕微或不明顯，可能忽略而延遲就醫，再傳染給家人或其他接觸者。

衛生局呼籲若出現陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫、咳嗽後嘔吐等疑似症狀，應儘速就醫。