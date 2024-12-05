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24億偏鄉醫療計畫排除「波波」 邱泰源：1個月內提新版

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
邱泰源表示，偏鄉醫療計畫修訂後，不會有外國醫學院實習，沒有開後門的問題。記者廖靜清／攝影
邱泰源表示，偏鄉醫療計畫修訂後，不會有外國醫學院實習，沒有開後門的問題。記者廖靜清／攝影

衛福部偏鄉計畫遭質疑替國外學歷的「波波牙醫」開實習後門，行政院長卓榮泰今天指出，參照各界意見後，原計畫將停止適用。是否因波波爭議喊卡？衛福部長邱泰源表示，是「修訂」，將重新擬定偏鄉計畫，赴55個無牙醫鄉鎮服務資格僅限本國學歷，確定排除外國學歷，1個月內完成修訂。

邱泰源說，「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」絕對沒有喊卡，只是重新調整內容，確定完全排除具有外國學歷者，「外國學歷實習這一條路已經沒有了，一個也沒有，完全消失」。他承諾1個月內完成新版本修訂，送入行政院核定，力拚明年如期上路。

邱泰源表示，第二期偏鄉醫療計畫，總預算24億元經費不變，但是重新審定三大重點，包括：

一、全台55個無牙醫的鄉鎮，鼓勵有執照的本國籍醫師服務，若當地居民念牙醫系後願意回鄉服務，將給予獎學金鼓勵。

二、投入經費加強偏鄉的牙科設備，並定期更新，尤其是衛生所單位，讓當地醫療人員可以做更多事情。

三、擴大巡迴醫療量能，現行偏鄉都靠巡迴醫療，一周服務次數有限，無法符合老人牙齒治療需求，也難以連續治療追蹤。未來將會提高經費，加強現有的醫療站點，希望診所醫師也能加入巡迴醫療。

邱泰源強調，偏鄉醫療計畫修訂後，不會有外國醫學院實習、沒有開後門。修訂後的版本會在一個月內重新審定，近快送進行政院，盼達到牙醫醫療平權。

偏鄉 牙醫 邱泰源

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