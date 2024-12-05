青年隨荷蘭帆船航行世界推保育 盼未來有亞洲版

近百位18到27歲的年輕人正接受保育領袖人才培訓！他們是追隨荷蘭高桅帆船的國際航行停泊地而行，「達爾文200」（Darwin 200）是從去年8月由英國普利茅斯出發，目前停泊澳洲，各國青年分別在沿途停泊地，搭配當地保育團體進行領袖培訓。

由台灣遠赴澳洲雪梨參與此活動的謝佳妤受訪時強調，她學習到與相同目標、不同角度看法的人互動合作、培養從無到有make it happen的開拓者精神是計畫最重要的部分。參與本計畫、擔任導師的台大機械系教授邱文祥接受台灣醒報專訪時說，這活動促進台灣與世界各地保育資源人脈的連結和整合，幫助台灣看到世界，也幫助世界看到台灣。

培訓近百位保育領袖

達爾文200主持人史都華（Steward）表示，達爾文200是項全球倡議，並非專注在單一國家或地區的活動。1917建造的荷蘭帆船「Oosterschelde號」是這個計畫的活動平台，於2023年8月從英國普利茅斯港出發，跟隨當年達爾文的足跡進行2年的全球航行。史都華談到達爾文200的3個主要目標為：

第一、培育2百位國際青年保育領袖，選擇對保育有熱情的優秀年輕人，期許他們如同火種般，在未來的世代成為變革的驅動力。

第二、每到一地，利用當地保育議題，開辦豐富多彩的活動和課程，向全球各地的學校和家庭直播，幫助年輕學生和學校認識我們的地球環境和保育的重要。

第三、在2年航行旅程期間，同時在各地進行棲息地喪失對物種、對生物多樣性的影響，各地珊瑚生態變化、各海域塑膠微粒濃度變化、汙染問題的可行性對策，和海鳥鯨魚海豚等生物的多樣性分布變化等研究。

用實際行動改變世界

史都華說，這計畫在全球各地甄選以保育為志趣、充滿熱情的高潛能青年，以他們為追求理想所做的事進行評估，尋找想使世界更好那年輕燃燒的內心火焰。「期許領袖們要有捲起袖子幹實事的能力！」

史都華強調，能真正的以實際行動改變世界，是青年領袖需要具備的特質。每位參與培訓者會在達爾文曾造訪的地方，搭配當地的保育夥伴，選擇一種達爾文研究過的動植物，和在地保育夥伴共同工作完成3個目標：

第一、了解這選定物種的分布和數量在過去2百年有多少改變？變化背後的原因？

第二、目前的保育行動和策略是什麼？有效嗎？如今的趨勢為何？

第三、用心在現地現場思考我們還可以做什麼？與當地保育夥伴共同思考新點子、戰略、與目標，使選定物種未來能更好。

成為各國保育的火種

史都華期待透過達爾文200計畫，參與者能交換經驗與想法，再帶著新想法新技術與親身體驗回到自己的國家或地區，如同火種般繼續成長擴散影響力。

參與本計畫的謝佳妤受訪時表示，她在計畫中學習到如何與其他國家的人合作，與第一天才認識的人溝通、組織與規畫行程，「過程是最重要的」。她說自己是影像工作者、實境節目出身，需要長時間規畫田野、抽絲剝繭出研究的路線，在計畫中被分配到研究無尾熊，另一位合作夥伴是國家地理頻道的記者習慣短時間報導，同一目標不同看法意見，彼此有許多激盪與配合。

因此她也學習到如何在短時間內高效率完成作品的方式。謝佳妤接著說，在經過7天的研究後最後一天安排在雪梨歌劇院公開發表成果演講，內容就是研究目標動植物的過去、現在、和未來，整個作品從無到有完全自己決定，沒有指定要講成什麼形式，也沒有對錯之分。

謝佳妤指出，儘管一周內能學習的東西有限。還有在調查無尾熊的過程中，並不是用捕捉的方式，而是透過狗狗聞糞便進行調查，用心盡可能的減少對物種的侵犯。









達爾文計畫盼仿效達爾文到世界各地調查的精神，在全球推廣保育種子。圖／Darwin200.com

邱文祥期待亞洲版領袖培訓

邱文祥接受台灣醒報訪問時表示，這次由於扶輪社和蘇帆海洋基金會的推薦，台灣很難得的能參與這國際性的活動，促進台灣和Darwin200活動在世界各地整合的保育資源人脈連結。

邱文祥說，他是這Darwin200的跨文化學習導師，這次Darwin200活動路線去年由英國出發經非洲美洲南太平洋諸島抵達澳洲接著回返歐洲。他提醒工作團隊真正的Global必須加入亞洲，請大家拭目以待將來的亞洲版青年領袖培訓活動。





研究團隊用狗狗調查無尾熊的數量，進行保育計畫的評估。圖／邱文祥提供

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