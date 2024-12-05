【即時短評】紅樹林守護更需行動 應嚴禁為開發而任意砍伐

台南市從八掌溪出海口雙春海濱到南區四鯤鯓，有可觀的紅樹林，但隨著光電的開發、海岸後退等問題，不少紅樹林不是被砍除，就是因環境受破壞而枯死或岌岌可危，欣見產官學合作啟動紅樹林複合式養殖模式負碳技術研發與碳權開發計畫，但社區支持和合作相當重要，除了要持續宣導，更應嚴格禁止為開發任意砍除行為，以永續環境。

台南雙春海濱有海岸退縮，曾發生海水直接衝入紅樹林區，紅樹林持續泡在鹹水中死亡的情形，而七股地區大設光電場及開闢工業區，也都發生紅樹林造砍除情形，市議員陳昆和在市議會大聲疾呼要保護，雖然官員回應會補種，但成長多年的紅樹林就這樣被砍掉，難免讓人心疼。

從嘉南大圳到鹽水溪間近出海口，也有大片紅樹林，特別是鹽水溪觀海橋到安平段之間，兩岸紅樹林茂密如小森林，已成迷人景觀，沿著溪旁單車道，騎單車或步行其間，感受到鳥語花香生態之美，是生態寶地。住在四草60多年的南市紅樹林保護協會秘書李進添說，鹽水溪下游紅樹林也是防風浪重要防護線，除阻擋浪潮前進，颱風或漲潮時更有益於上游的水排到出海口。

不過，南區四鯤鯓因光電進入，部分紅樹林生態環境起了變化，也岌岌可危，過去從高雄進入台南，行經濱海公路時，會看到美麗紅樹林以及候鳥，居民擔心，再不好好保護，擔心此景會消失。

紅樹林是唯一能夠生長在潮間帶的木本植物，也因為如此，在藍碳中碳儲存能力最高。海洋碳匯（藍碳）生態系指紅樹林、海草床及潮汐鹽沼等沿海植被。中興大學教授林幸助說，藍碳的優勢在於穩定性，綠碳會因森林大火喪失了固碳能力，但藍碳較不會有這樣的問題。

紅樹林有調節氣候、生物多樣性、觀光、減碳等功能，台南有可觀的紅樹林自然然資源，更應珍惜與保護。產官學合作的紅樹林複合式計畫，只是起手式，需要更多居民、地主認同與響應，既有紅樹林不破壞，並做好保護，未來更擴大數量，才能達到增加自然碳匯目的。而在海平面上升、地層下陷危機中，更能藉此減緩速度，何樂而不為。