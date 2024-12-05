快訊

連續2天神隱…韓媒曝尹錫悅今將發聲明道歉 南韓總統府出聲否認

聽新聞
0:00 / 0:00

東北季風增強…7日起各地溫度略降1到2度 最低溫時段曝光

中央社／ 台北5日電
氣象署今天表示，接下來天氣持續受東北季風影響，7日起東北季風增強，水氣增加，各地溫度略降1到2度。圖／本報資料照
氣象署今天表示，接下來天氣持續受東北季風影響，7日起東北季風增強，水氣增加，各地溫度略降1到2度。圖／本報資料照

氣象署今天表示，接下來天氣持續受東北季風影響，7日起東北季風增強，水氣增加，各地溫度略降1到2度，最涼的時候預計是8日晚上到9日清晨低溫約攝氏16到18度。

中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，接下來都是東北季風影響的環境，7日到9日東北季風會略為增強，屆時水氣也會增加，預計今晚到明天迎風面水氣較多，大台北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部有較大雨勢發生機會。

黃恩鴻說，7日起雨區擴大，桃園以北、東半部有局部短暫雨，10日、11日吹東風，水氣減少、溫度回升，而12日預計再有一波冷空氣報到，預計強度有機會達到大陸冷氣團等級，但仍要再觀察。

溫度方面，黃恩鴻說，今天、明天溫度差不多；7日起到9日溫度略降1到2度，最涼的時候預計是8日晚上到9日清晨，低溫約在16度到18度間，局部地區會再冷一點；10日起溫度回升，北部高溫約27度，中南部約26度到29度。

低溫 東北季風 氣象署

延伸閱讀

今晚雨區擴大 氣象署：下周恐有冷氣團低溫14度

周末起兩波冷空氣 專家：下周四恐低於10度

明晚間起3地區有雨！下波冷空氣周六報到轉涼 日夜溫差恐達10度

今晚起兩波東北季風影響 氣象署：周日周一下探13度

相關新聞

恐開罰？網熱議「汽機車路口無行人要停等」 交通部澄清：只有大客車

交通部長陳世凱日前赴台中視察大客車、大貨車路口停等、指差確認成效，並強調未來若沒做到就要開罰，但近期卻傳出交通部要求所有...

24億偏鄉醫療計畫排除「波波」 邱泰源：1個月內提新版

衛福部偏鄉計畫遭質疑替國外學歷的「波波牙醫」開實習後門，行政院長卓榮泰今天指出，參照各界意見後，原計畫將停止適用。是否因...

東北季風增強…7日起各地溫度略降1到2度 最低溫時段曝光

氣象署今天表示，接下來天氣持續受東北季風影響，7日起東北季風增強，水氣增加，各地溫度略降1到2度，最涼的時候預計是8日晚...

九九峰921地震後變禿頂 復育20多年…21種瀕危物種現跡

南投草屯九九峰受921地震重創，災後山頭光禿禿一片，經20多年整治復育，如今回復自然風貌。經林業署南投分署調查，除記錄到...

往前跨一步！ 健保署明啟動「家醫大平台」測試版

三高防治「888計畫」，是賴清德總統健康台灣政策的一大重點，為因應這個計畫，衛福部健保署提出「大家醫計畫」，健保署長石崇...

台鐵EMU3000新座椅試坐 逾1000人投票「1款獲5成票數」

台鐵EMU3000型新自強號座椅遭旅客抱怨不舒適，且充電插座位置使用不便，台鐵委託廠商設計3款新座椅，在全台5車站巡迴體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。