聽新聞
0:00 / 0:00
九九峰921地震後變禿頂 復育20多年…21種瀕危物種現跡
南投草屯九九峰受921地震重創，災後山頭光禿禿一片，經20多年整治復育，如今回復自然風貌。經林業署南投分署調查，除記錄到石虎及藍腹鷴等保育動物，更有21種台灣維管束植物紅皮書評定受脅瀕危物種現跡，成為動植物保育天堂。
林業保育署南投分署指出，九九峰座落草屯雙冬里油車坑上游集水區，屬埔里事業區第16林班，因921地震受創嚴重，山頭光禿禿一片，災後成立自然保育區，進行集水區防砂治理工程及生態保育措施，如今林相青蔥鬱閉，生態更都回來了。
經資源監測分析，九九峰植生已恢復9成以上，調查至今更發現，已有多達21種被台灣維管束植物紅皮書評定受脅瀕危物種現跡，包含九九峰秋海棠、台灣紅豆樹、岩生秋海棠等稀有植物，也以紅外線相機記錄到石虎及藍腹鷴等保育動物。
此外，油車坑野溪位於鳥嘴潭人工湖上游，防災整治野溪崩塌地，控制土砂及減少流入下游烏溪，可減少重要水資源設施淤積，也能降低對石虎、巴氏銀鮈這些保育類動物棲地劣化影響，落實友善生態機制，如今已成為動植物保育天堂。
該分署也表示，基於防災治理與生態維護並重，油車坑整治工程沒有新設一座壩體，是使用回收廢輪胎及鋼材改良既有壩體，提升強度，達到上游防災、中游攔蓄調控、下游減災，並納入木排樁護岸、砌石護坡、動物通道設計，兼顧生態。
而油車坑整治工程也利用國產材作為擋土護坡，以實際行動提高國產材自給率及推展淨零碳排政策，增加森林碳匯及國產材固碳量，創造綠色循環經濟，也營造及保留水域環境潭區，今年獲推參加公共工程委員會「第24屆公共工程金質獎」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言