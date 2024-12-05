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九九峰921地震後變禿頂 復育20多年…21種瀕危物種現跡

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投草屯九九峰受921地震重創，災後山頭光禿禿一片，經20多年來進行集水區防災整治及生態保育相關措施，如今林相青蔥鬱。圖／林業署南投分署提供
南投草屯九九峰受921地震重創，災後山頭光禿禿一片，經20多年來進行集水區防災整治及生態保育相關措施，如今林相青蔥鬱。圖／林業署南投分署提供

南投草屯九九峰受921地震重創，災後山頭光禿禿一片，經20多年整治復育，如今回復自然風貌。經林業署南投分署調查，除記錄到石虎及藍腹鷴等保育動物，更有21種台灣維管束植物紅皮書評定受脅瀕危物種現跡，成為動植物保育天堂。

林業保育署南投分署指出，九九峰座落草屯雙冬里油車坑上游集水區，屬埔里事業區第16林班，因921地震受創嚴重，山頭光禿禿一片，災後成立自然保育區，進行集水區防砂治理工程及生態保育措施，如今林相青蔥鬱閉，生態更都回來了。

經資源監測分析，九九峰植生已恢復9成以上，調查至今更發現，已有多達21種被台灣維管束植物紅皮書評定受脅瀕危物種現跡，包含九九峰秋海棠、台灣紅豆樹、岩生秋海棠等稀有植物，也以紅外線相機記錄到石虎及藍腹鷴等保育動物。

此外，油車坑野溪位於鳥嘴潭人工湖上游，防災整治野溪崩塌地，控制土砂及減少流入下游烏溪，可減少重要水資源設施淤積，也能降低對石虎、巴氏銀鮈這些保育類動物棲地劣化影響，落實友善生態機制，如今已成為動植物保育天堂。

該分署也表示，基於防災治理與生態維護並重，油車坑整治工程沒有新設一座壩體，是使用回收廢輪胎及鋼材改良既有壩體，提升強度，達到上游防災、中游攔蓄調控、下游減災，並納入木排樁護岸、砌石護坡、動物通道設計，兼顧生態。

而油車坑整治工程也利用國產材作為擋土護坡，以實際行動提高國產材自給率及推展淨零碳排政策，增加森林碳匯及國產材固碳量，創造綠色循環經濟，也營造及保留水域環境潭區，今年獲推參加公共工程委員會「第24屆公共工程金質獎」。

林業署南投分署進行集水區防砂治理工程，利用國產材作為擋土護坡，以實際行動提高國產材自給率及推展淨零碳排政策。圖／林業署南投分署提供
林業署南投分署進行集水區防砂治理工程，利用國產材作為擋土護坡，以實際行動提高國產材自給率及推展淨零碳排政策。圖／林業署南投分署提供
南投草屯九九峰經20多年整治復育，發現九九峰秋海棠等21種台灣維管束植物紅皮書評定受脅瀕危物種現跡。圖／林業署南投分署提供
南投草屯九九峰經20多年整治復育，發現九九峰秋海棠等21種台灣維管束植物紅皮書評定受脅瀕危物種現跡。圖／林業署南投分署提供
南投草屯九九峰受921地震重創，災後山頭光禿禿一片，經實施集水區防砂治理工程後，土砂有效抑制且林相成長。圖／林業署南投分署提供
南投草屯九九峰受921地震重創，災後山頭光禿禿一片，經實施集水區防砂治理工程後，土砂有效抑制且林相成長。圖／林業署南投分署提供
南投草屯九九峰經20多年整治復育，發現岩生秋海棠等21種台灣維管束植物紅皮書評定受脅瀕危物種現跡。圖／林業署南投分署提供
南投草屯九九峰經20多年整治復育，發現岩生秋海棠等21種台灣維管束植物紅皮書評定受脅瀕危物種現跡。圖／林業署南投分署提供
南投草屯九九峰經20多年整治復育，發現九九峰秋海棠等21種台灣維管束植物紅皮書評定受脅瀕危物種現跡。圖／林業署南投分署提供
南投草屯九九峰經20多年整治復育，發現九九峰秋海棠等21種台灣維管束植物紅皮書評定受脅瀕危物種現跡。圖／林業署南投分署提供
南投草屯九九峰經20多年整治復育，發現台灣紅豆樹等21種台灣維管束植物紅皮書評定受脅瀕危物種現跡。圖／林業署南投分署提供
南投草屯九九峰經20多年整治復育，發現台灣紅豆樹等21種台灣維管束植物紅皮書評定受脅瀕危物種現跡。圖／林業署南投分署提供
南投草屯九九峰受921地震重創，經20多年整治復育，如今回復自然風貌，並記錄到石虎及藍腹鷴等保育動物。圖／林業署南投分署提供
南投草屯九九峰受921地震重創，經20多年整治復育，如今回復自然風貌，並記錄到石虎及藍腹鷴等保育動物。圖／林業署南投分署提供
南投草屯九九峰進行集水區防砂治理工程，並納入木排樁護岸、砌石護坡、動物通道之設計發想，兼顧安全經濟延壽、節能減碳。圖／林業署南投分署提供
南投草屯九九峰進行集水區防砂治理工程，並納入木排樁護岸、砌石護坡、動物通道之設計發想，兼顧安全經濟延壽、節能減碳。圖／林業署南投分署提供
南投草屯九九峰受921地震重創，經20多年整治復育，如今回復自然風貌，並記錄到石虎及藍腹鷴等保育動物。圖／林業署南投分署提供
南投草屯九九峰受921地震重創，經20多年整治復育，如今回復自然風貌，並記錄到石虎及藍腹鷴等保育動物。圖／林業署南投分署提供

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