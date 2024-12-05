與輝達、鴻海等科技大廠合作 中榮積極打造智慧醫療　

全國唯一躋身《Newsweek》全球百大最佳智慧醫院－台中榮總，近年來，建置導入H200超級電腦，加速發展AI應用，並與輝達(NVIDIA)、鴻海等兩大科技合作，讓人工智慧落實於醫療，成績顯著，在2024臺灣醫療科技展上引發熱烈討論，台中榮總院長陳適安表示，該院今年以「醫療與科技的結合，從臺灣邁向全球」為主題，展現智慧醫療、尖端醫療、精準醫療、再生醫療及遠距醫療的具體實踐。

近幾年來，台中榮總與輝達(NVIDIA)合作「自動語音辨識於醫療諮詢專線的應用」、「大型語言模型輔助電子病歷書寫」，讓簡化醫療行政作業，減少醫事人員工作負擔。另與鴻海合作「數位孿生與AI技術在乳癌治療中的創新應用」，以及「AI腎臟超音波快速精準診斷」、「職業性肌肉骨骼傷害手機APP檢測系統」。

以「自動語音辨識於醫療諮詢專線的應用」為例，台中榮總24小時醫療諮詢專線使用率相當高，每月約2000通的諮詢服務量，原本護理師需將問題重點手動輸入電腦系統，事後再以片段記憶書寫護理紀錄，費時也不完善。

為此，台中榮總與輝達合作研發「自動語音辨識系統」(Automatic Speech Recognition, ASR)，運用「語者自動分段、語序重構」、「醫療用語」技術，再透過「大型語言模型(Large Language Model, LLM)」特性，即時辨識醫療諮詢專線，將語音轉為文字且潤飾為「電話諮詢摘要」，不僅能辨別護理師和民眾雙方語音，有效縮短每通電話編輯護理紀錄3-5分鐘的時間，提升醫療諮詢服務品質。

台中榮總護理部副主任劉淑芳說，未來還可拓展應用在護理紀錄、交班等更多臨床場域，減少文書處理負擔，幫助護理師專注在臨床照護，提升醫療品質。

台中榮總與鴻海科技集團緊密合作，由NVIDA提供的高效算力平台Taipei-1，聯合共同開發乳癌數位孿生模型(Digital Twins)，使用乳癌治療的臨床數據及影像，結合多模態多體徵的人工智慧分析，同時建立乳房3D虛擬模型，來推估乳癌個人化治療效果、預後以及副作用發生的可能性。