花慈無人送藥機獲獎「總統盃黑客松」 未來有望正式實施推廣全國

花蓮地形得天獨厚，卻也多偏鄉，並飽受天災侵害導致道路中斷。花蓮慈濟對於住在偏僻山區的慢性病患，或是急迫的醫療需求，透過電子處方箋、無人機送藥將醫療送至病患手中。花蓮慈濟的無人機送藥計劃獲選2024總統盃黑客松卓越團隊獎，預計22日領獎，盼能持續打通政策，推動施政，讓患者及時用藥。

花蓮慈濟副院長陳星助表示，花蓮縣因偏鄉多，成多項數位醫療政策試辦場域，目前花慈受中央健保署委託，試辦院方APP導入電子處方箋，民眾遠距看診完後，院方會發送電子處方箋QRcode到民眾的手機中，只要憑QRcode就可以到健保特約藥局領藥，不僅節能減碳，省去仍須到醫院領取紙本處方箋的路途，及慢性處方箋後續保管的困難，藥局端也可確認處方是否重複調劑，避免醫療浪費。

他透露，健保署預計今年12月舉辦記者會分享花蓮試辦成果，也正調整健保快易通，未來將納入電子處方箋機制，有望推廣至全國。

花蓮慈濟醫院醫事室副主任張菁育也舉例，四月花蓮強震造成中橫公路交通阻斷，太魯閣晶英酒店成孤島，受困民眾中不乏多位慢性病患，身上藥品存量不足，就可以透過遠距醫療得到藥物處方箋。

不過，送藥到手又成為另一關卡。陳星助表示，花蓮慈濟正試辦無人機送藥，為符合藥事法的親自交付處方規定，目前先將藥品從衛生所送至衛生室或消防局，再由護理師或急救人員送到患者手中。

以往由空勤總隊投藥，每年預算雖有25億元，但每次飛行都帶有一定風險，因此花慈期盼建立無人機偏鄉運送機制，先從緊急醫療著手，透過無人送藥機，高效率、低成本空中投遞物資，又兼顧災民與勘災飛行員的生命。