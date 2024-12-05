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往前跨一步！ 健保署明啟動「家醫大平台」測試版

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
健保署明天會啟動「家醫大平台」測試版。本報資料照片
健保署明天會啟動「家醫大平台」測試版。本報資料照片

三高防治「888計畫」，是賴清德總統健康台灣政策的一大重點，為因應這個計畫，衛福部健保署提出「大家醫計畫」，健保署長石崇良說，明天啟動「家醫大平台」測試版，另輔導資訊廠商，協助診所雲端轉型，目標在4年內達到8成；後續結合AI人工智慧，開發疾病風險分級預測模型，最快明年下半年完成。

今年台灣醫療科技展聚焦在創新的診斷技術、精準疾病早期檢測、治療技術，以及高效率的醫療管理系統等內容，石崇良在「台灣數位健康大聯盟專案研討會」提到，以病人為中心進行個人健康紀錄（Personal Health Record）資料彙整的家醫大平台，將在明天進行為期1個月的測試。 

石崇良說，家醫大平台是可以互動的，包含醫療端新蒐集、整理完的回饋，民眾不管在什麼地方看過病，都可以彙整，才可以達到家庭醫師的概念，「因為家庭醫師是最懂你的」，這樣的大平台，可以讓醫師好像「千手觀音」一樣，掌握所有病人整理後的資料，也讓民眾可以掌握自己的健康狀態，只要下載健保署的健康存摺APP，就可以進行疾病控制，並接收衛教資訊，第一階段會以5000多家有參加家醫計畫的診所優先。

現在所有診所幾乎都是地端電腦，第二階段是讓診所的醫院資訊系統（HIS）雲端轉型，才能跟雲端家醫大平台快速互動；另外，今年12月開始導入248家診所進行雲端轉型，預計3年內讓8成診所、藥局加入。

既然大家都雲端化了，可以透過AI讓健康風險照顧、分級分流照顧，石崇良表示，分級醫療的精神在於，症狀輕、簡單的個案，可由基層診所或自我照顧；風險高的要由大醫院和專科醫師照顧，「健康風險分級才能分流照顧」，會由健保署與鴻海、Google等公司合作，透過創造出來的整合大數據庫，進行風險分級預測，包含醫院間的病人資料交換，以及融合血壓、血糖、血脂、慢性腎病等照護軟體，對應不同族群間的疾病照顧。 

三高防治「888計畫」希望將8成三高病人加入照護網、照護網內8成三高患者接受生活型態醫療，讓三高控制率達到8成，台灣約有534萬名三高患者，40歲以上的患者就有510多萬人，其中65歲以上占了五成，成了超高齡社會的隱憂。

「大家醫計畫」將導入數位照顧模式，包含持續性的蒐集健康監測資料，由醫療端發展病人個人化、客製化的照顧計畫；在病人端強化病人自我照顧能力及衛教透過此平台，整合護理師、營養師、心理師、個案管理師、體適能教練等，提升照顧品質。

健保署 醫師 風險

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