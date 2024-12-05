「2024醫療科技展」中醫大暨醫療體系 AI新藥開發與外泌體創新研究領航

「2024台灣醫療科技展」於12月5日至8日在台北南港展覽館一館盛大登場！中國醫藥大學暨醫療體系以「精準創新、邁向卓越」為主題，聚焦突破性的「AI新藥研發」。在醫學大學、醫學中心與生醫產業優勢上，與國際著名生物醫藥研發的日本京都大學成立全球研發中心。內容圍繞「再生醫學」、「精準醫療」、「智慧醫療」、「特色醫療」及「創新研究」五大核心，全面呈現醫療創新與臨床應用的最新突破。

在中醫大暨醫療體系董事長蔡長海的前瞻領導下，領先業界的AI新藥開發與外泌體創新研究是本次展覽的核心亮點，蔡長海表示：「我們期望以持續創新的AI與生醫研究，匯聚國際產學醫研界卓越的合作夥伴，共同推動全球生醫產業的前沿發展」。中醫大附醫院長周德陽進一步說明展出重點，「AI技術顯著加速了藥物設計與臨床篩選效率，而外泌體技術為癌症治療和神經退化疾病帶來實證突破；全球首例的CAR-T異體細胞治療，臨床前研究證實超過九成腫瘤消除率，成為實體癌治療的新里程碑，也已進入臨床人體試驗。」

五大亮點展區

一、外泌體技術引領癌症與神經退化疾病精準醫療：聖安生醫、聖展生技

聖安生醫專注於次世代抗癌藥物的開發，具備全球領先的兩大技術平台：

●三特異性T細胞銜接抗體技術平台開發的SOA101奈米三特異性抗體，是全球首個結合雙免疫檢查點抑制功能的創新抗體。該產品近期向FDA提交Phase I/IIa臨床試驗申請，代表精準抗癌治療的新里程碑。

●標靶外泌體藥物遞送技術平台專注於SOB100 HLA-G靶向性外泌體的開發，能精準裝載小分子或核酸藥物，靶向腫瘤組織，提高藥物療效並降低副作用，預計2025年啟動人體臨床試驗。

聖展生技則以外泌體技術應用於神經退化性疾病為主，如阿茲海默症、帕金森症與脊髓損傷等治療創新。透過靶向外泌體遞送系統，將藥物高精準輸送至病灶，顯著提升治療效果。

二、全球首例針對實體癌的異體CAR-T—長聖生技CAR001

長聖生技聚焦於細胞治療領域，開發以異體 CAR 和 BiTE-GDT 技術為基礎，用於實體腫瘤的創新細胞治療方案。透過AI篩選出關鍵的實體腫瘤HLA-G靶點，開發異體 CAR001（CAR-T）技術，在臨床前動物實驗超過九成實體腫瘤消除率，研究結果已登頂尖國際醫學期刊，通過FDA核准Phase I/IIa人體臨床試驗，已正式收案。

三、智慧醫療：長佳智能評估系統、生成式AI與重症戰情室

長佳智能致力於人工智慧融入醫療診斷與管理，開發AI醫療解決方案，展出重點產品包括：

●兒童生長評估系統：透過AI自動生成結構化、視覺化報告，協助醫師快速診斷生長異常，規劃精準治療方案，提高診療品質。

●智能化健檢排程系統：應用AI優化健檢流程，提高臨床效率與健康管理效果。

「全方位智慧重症戰情室」為中醫大附醫本次在智慧醫療上的一大亮點：中醫大附醫數位轉型科技辦公室採用web-based架構，整合醫療設備數據、電子病歷與影像檢查資料，並利用3D數位人體模型即時顯示病人體內器官、傷口及管路狀況，提供高解析度遠端視訊支援，通過安全加密連線，實現跨地域同步會診與重症監護，顯著提升重症照護品質與效率。

中醫大附醫人工智慧中心此次展出的亮點應用包括：

●腦內乾坤Tc-99mTRODAT-1智能輔助平台：透過AI生成腦部影像分析與視覺類比量表分數，輔助醫師評估多巴胺轉運體的活性，診斷中樞神經系統的動作障礙

●長照護理紀錄系統與病歷小幫手MIRA：快速生成高精準度的病歷與護理紀錄，在複雜的醫療環境中，顯著提升效率，回歸病人照護的本質。

四、特色醫療：神波刀、質子治療、痛風檢測

中醫大附醫引進多項尖端技術：

●神經部：引進磁振導航聚焦超音波（神波刀）技術，為巴金森氏症患者提供了非侵入性的治療選擇，幫助患者重拾生活的色彩。

●質子治療中心：專注於癌症的精準治療，透過全球最先進的質子治療設備與技術，提供低副作用且高效能的療程選擇。

●檢驗醫學部：藉由痛風基因檢測，預測患者的痛風風險，開創了以基因為基礎的個人化健康管理方案。

五、創新研究：生醫產學研發大樓 X 日本京都大學全球研究中心

中國醫藥大學水湳校區的生醫產學研發大樓（Research Park）為中部生技醫藥產業生態鏈的重要樞紐，結合醫學大學、醫學中心、生醫產業優勢，以頂尖研發、特色醫療、創新產業支持，提供從研發到臨床的全方位服務。