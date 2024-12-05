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展望會分析經濟弱勢兒少 南區56%在貧窮線下

中央社／ 台北5日電

台灣世界展望會今天發布台灣經濟弱勢兒少需求速寫調查，今年接受輔導的脆弱兒少較去年大增800人，首次分區調查顯示，南區有56%兒少生活在貧窮線下，高於全國其他區域。

台灣世界展望會今天舉行「紅包傳愛──讓孩子成為更好的大人」啟動記者會，並公開解析匯集3.8萬筆弱勢兒少的「2023年-2024年台灣經濟弱勢兒少需求速寫」調查，首次以區域分析展望會扶助的國內弱勢兒少現況。

台灣世界展望會會長李紹齡說，展望會目前照顧國內約4.5萬名經濟弱勢兒少，每8.1個貧窮線以下的孩子，就有1名是由展望會關顧。

李紹齡說，根據統計，今年接受展望會輔導、有極度生存危機的極脆弱兒少人數比去年大增800人，且台灣各區弱勢需求也不同，展望會透過精準分析，力求不漏接每個需要的兒少。

台灣世界展望會國內事工規畫部主任何冠廷進一步分析指出，根據調查，北區有超過百名弱勢兒少是「未成年家庭照顧者」，得負責照顧一家生活飲食、比例全國最高，而中區則有70%以上住在非山非市區域、80%的經濟弱勢兒少最需要學費補助。

至於南區部分，約有5100名兒少家庭屬於脆弱家庭型態、56%兒少為低收入戶或中低收入戶、生活在貧窮線以下，東區則有逾5000名兒少住在易遭受地震颱風等天災侵害的原偏鄉地區，30%孩子的主要照顧者無法工作或是只能打零工，比例皆是全國最多。

何冠廷說，有了數據的支持，展望會更能依個案狀況進行協助，包含提高訪視關懷頻率，給予積極輔導扶助金協助家庭度過難關，因應天災也透過生活支持補助，教育和營養的部份，亦有營養扶助金、教育扶助金，提供閱讀素養助學計畫、數位學習工具以及課後照顧班等資源。

台灣世界展望會表示，「紅包傳愛──讓孩子成為更好的大人」邀請社會大眾捐款送出助學、健康、平安、希望紅包，合力為10萬3778名學齡孩童提供助學金、為1萬6151名兒童提供營養扶助金和送餐服務、為6614戶急難與特殊景況家庭紓困，以及協助1萬1654位青少年/家長學習就業技能以自足自立，可上台灣世界展望會官網線上捐款支持「紅包傳愛」。

世界展望會 紅包

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