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補助門檻高？新北凍卵補助半年僅3人申請 衛生局允研議放寬門檻

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員張嘉玲表示，凍卵補助門檻太高，導致使用率低。記者葉德正／攝影
新北市議員張嘉玲表示，凍卵補助門檻太高，導致使用率低。記者葉德正／攝影

新北市今年7月1日起補助女性AMH檢驗，並補助罹癌女性醫療性凍卵，新北市議員張嘉玲今天質詢指出，截至目前提出凍卵申請者僅3位，以每人計算3萬元計算，只花了9萬元，但市府明年編列180萬元，認為補助門檻過高是申請者少主因。衛生局長陳潤秋表示，將舉行專家會議討論，是否要放寬。

新北市長侯友宜今年6月宣布加碼補助女性抗穆勒試管賀爾蒙(AMH)檢驗，讓兩性在黃金生育期間做好規畫，為幫助罹癌女性守護當母親的夢想，也補助醫療性凍卵，期望每個家庭都有好「孕」。

新北市議會目前正審查明年度預算，張嘉玲指出，明年度AMH檢驗與凍卵預算編列180萬元，可以讓4000多人受惠，今年後半年有多少人使用？

衛生局長陳潤秋表示，AMH今年下半年已經執行了700多位，確實新政策一開始人數會比較少，衛生局會持續推廣，相信未來會愈來愈高，就像癌症篩檢，都會盡全力推動。

對於下半年凍卵補助執行情況，陳潤秋表示，下半年有3位，張嘉玲質疑，以一人3萬元費用計算，只花了9萬元，質疑市府明年編了上百萬預算，能否順利執行完畢？

新北市凍卵補助需要設籍或配偶設籍新北市的40歲以下女性，且經醫師評估因罹癌或治療影響不孕，每人補助凍卵3萬元。

張嘉玲認為，目前凍卵補助門檻太高，必須要罹癌，應該放寬，或比照桃園提供凍卵營養金等，才有更多人使用，增進生育率。

陳潤秋表示，衛生局將舉行專家會議，討論補助對象是否要放寬。

凍卵 衛生局

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