代孕攻防戰 立委：勿以少數人意志綁架他人子宮

立法院社福及衛環委員會今日排審「人工生殖法」修正草案，藍綠白攻防代理孕母脫鉤議題。針對本周政策大轉彎，衛福部長邱泰源表示，部內三周前就決定朝脫鉤方向進行，代理孕母未來要立專法或重啟修法，待更完備討論後才能重新提案。

邱泰源說，今年5月預告修訂「人工生殖法」部分條文，適用對象增加同性配偶、未婚單身女性及代理孕母三大族群。不過，近日反對代理孕母合法化的聲浪不斷，努力蒐集各方意見後，決定脫鉤立專法處理。目前一切依程序辦理中，等性別影響評估沒問題後，脫鉤版本預計12月底送到政院。

聽到政策轉彎的說法，民眾黨立委陳昭姿表示，這是很不負責、粗魯的政治手段，操作痕跡太過明顯，政府失信於民。她指出，婚姻跟生育已經跳脫傳統，有人選擇收養 、有人選擇代孕，國家不應該替人民做選擇。代孕法制化絕對不是覬覦他人的子宮，而代孕利用人工生殖技術，當然是跟「人工生殖法」一起進行。

陳昭姿說，自己罹患子宮不全，無法生育帶來極大的痛苦。後來選擇收養圓滿遺憾，但仍希望有命運相同的人，能受到生育權保障，代孕是子宮有缺陷的女性與男男同志，目前唯一的解方。她強調，將心比心，成全別人追求幸福。

國民黨立委陳菁徽表示，這十幾年來，衛福部對於人工生殖以及代理孕母議題進行廣泛研究，參考各國經驗，與各界團體多次研討，終於推出一部規範嚴謹的修法草案。原本的民生議題有太多政治口水，希望政府提出脫鉤之後的詳盡做法，不要再朝令夕改，讓渴望台灣代孕合法化的人跌入地獄，只能轉往國外尋求協助。

民進黨立委林淑芬抨擊，代理孕母並不是受託者一個人的事，還需要社會、家庭、職場的支撐，並非法條就可以約束規範。她以歐洲國家為例，有23個國家明文禁止代孕，因為子宮出借非常複雜，健康風險完全轉嫁給另一個弱勢女性。她強調，少子化不該成為政府全面開放人工生殖的理由，少數委員也不要用「個人意志」綁架他人子宮。