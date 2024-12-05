快訊

真相浮出？虛擬幣調查師座車被前後夾殺 還原陳梅慧遭奪命全經過

瓊瑤離世2天…告別式不設公祭和紀念活動 家屬發聲揭原因

賴總統過境關島與美議長強生通話 雙方對話內容曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

代孕攻防戰 立委：勿以少數人意志綁架他人子宮

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
民進黨立委林淑芬抨擊，代理孕母並不是受託者一個人的事，不應該把健康風險完全轉嫁給另一個弱勢女性。記者廖靜清／攝影
民進黨立委林淑芬抨擊，代理孕母並不是受託者一個人的事，不應該把健康風險完全轉嫁給另一個弱勢女性。記者廖靜清／攝影

立法院社福及衛環委員會今日排審「人工生殖法」修正草案，藍綠白攻防代理孕母脫鉤議題。針對本周政策大轉彎，衛福部長邱泰源表示，部內三周前就決定朝脫鉤方向進行，代理孕母未來要立專法或重啟修法，待更完備討論後才能重新提案。

邱泰源說，今年5月預告修訂「人工生殖法」部分條文，適用對象增加同性配偶、未婚單身女性及代理孕母三大族群。不過，近日反對代理孕母合法化的聲浪不斷，努力蒐集各方意見後，決定脫鉤立專法處理。目前一切依程序辦理中，等性別影響評估沒問題後，脫鉤版本預計12月底送到政院。

聽到政策轉彎的說法，民眾黨立委陳昭姿表示，這是很不負責、粗魯的政治手段，操作痕跡太過明顯，政府失信於民。她指出，婚姻跟生育已經跳脫傳統，有人選擇收養 、有人選擇代孕，國家不應該替人民做選擇。代孕法制化絕對不是覬覦他人的子宮，而代孕利用人工生殖技術，當然是跟「人工生殖法」一起進行。

陳昭姿說，自己罹患子宮不全，無法生育帶來極大的痛苦。後來選擇收養圓滿遺憾，但仍希望有命運相同的人，能受到生育權保障，代孕是子宮有缺陷的女性與男男同志，目前唯一的解方。她強調，將心比心，成全別人追求幸福。

國民黨立委陳菁徽表示，這十幾年來，衛福部對於人工生殖以及代理孕母議題進行廣泛研究，參考各國經驗，與各界團體多次研討，終於推出一部規範嚴謹的修法草案。原本的民生議題有太多政治口水，希望政府提出脫鉤之後的詳盡做法，不要再朝令夕改，讓渴望台灣代孕合法化的人跌入地獄，只能轉往國外尋求協助。

民進黨立委林淑芬抨擊，代理孕母並不是受託者一個人的事，還需要社會、家庭、職場的支撐，並非法條就可以約束規範。她以歐洲國家為例，有23個國家明文禁止代孕，因為子宮出借非常複雜，健康風險完全轉嫁給另一個弱勢女性。她強調，少子化不該成為政府全面開放人工生殖的理由，少數委員也不要用「個人意志」綁架他人子宮。

關於代孕脫鉤版本，國健署長吳昭軍表示，不會再重新預告，直接進行行政流程，包括兒童權利評估及性別平等評估。完成後，就會將法案送交行政院，國健署會以12月底提交為目標，但具體時間取決於評估的進度。

衛福部長邱泰源表示，代理孕母未來要立專法或重啟修法，待更完備討論後才能重新提案。記者廖靜清／攝影
衛福部長邱泰源表示，代理孕母未來要立專法或重啟修法，待更完備討論後才能重新提案。記者廖靜清／攝影

人工生殖法 代理孕母 子宮

延伸閱讀

瓊瑤過世引發討論安樂死 邱泰源：台灣安寧緩和亞洲第一

代孕脫鉤設專法？邱泰源：最開放態度尋最好方式

綠委反對討論代理孕母 陳昭姿：沒有討論沒有民主

海科館前館長又有黑料 藍委揭用公帑帶小姑爽遊哈利波特影城

相關新聞

恐開罰？網熱議「汽機車路口無行人要停等」 交通部澄清：只有大客車

交通部長陳世凱日前赴台中視察大客車、大貨車路口停等、指差確認成效，並強調未來若沒做到就要開罰，但近期卻傳出交通部要求所有...

台鐵EMU3000新座椅試坐 逾1000人投票「1款獲5成票數」

台鐵EMU3000型新自強號座椅遭旅客抱怨不舒適，且充電插座位置使用不便，台鐵委託廠商設計3款新座椅，在全台5車站巡迴體...

喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了

客製化筆電品牌「CJSCOPE喜傑獅」先前因慶祝中華隊祭出筆電「1讚折1元」活動，最終送1.7萬元折扣，但活動開始時又聲稱官網遭駭客攻擊導致無法進入，隨即停止活動引來網友怒批，喜傑獅後來釋出抽獎補償活動，今（5）日說到做到，舉辦「抽雙人機票」活動，又被網友批「會不會跳票」，對此喜傑獅也直球回應。

偏鄉醫療計畫喊卡！ 卓揆指示3方向調整 1個月內再提案

衛福部推動「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，挨批為波波醫師開後門，行政院長卓榮泰今指出，參照各界意見後，原計畫將停止適用，...

今晚雨區擴大 氣象署：下周恐有冷氣團低溫14度

要帶傘了，中央氣象署預報員趙竑上午指出，今晚起東北風稍增強水氣增，北東降雨機率提高。周末及下周各有一波冷空氣，周末周日這...

花慈無人送藥機獲獎「總統盃黑客松」 未來有望正式實施推廣全國

花蓮地形得天獨厚，卻也多偏鄉，並飽受天災侵害導致道路中斷。花蓮慈濟對於住在偏僻山區的慢性病患，或是急迫的醫療需求，透過電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。