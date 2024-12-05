嘉義大林慈濟醫院攜多項專利技術 亮相台灣醫療科技展

嘉義大林慈濟醫院以「智慧醫療創新，提升醫療品質」為主題，參展2024第八屆台灣醫療科技展，5日在台北南港展覽館盛大開幕。今年展出涵蓋行動醫療、護理專利技術、智能實驗室、放射治療平台及智慧教育全方位CBME系統等多元解決方案。透過自主研發的行動醫療APP、結合 AI的智慧流程及創新設備，展現了技術引領與貼近臨床需求的實力，致力為病患及醫護人員打造更安全、高效的醫療服務。

嘉義大林慈濟醫院創院至今已有二十四年，雖地處偏鄉，但始終以「病人為中心」為核心理念，結合科技與人文關懷，提供安全、高品質的醫療服務。「七大獨立研發、二大合作開發」院長賴寧生表示，此次的台灣醫療科技展，大林慈濟醫院展示了九項智慧醫療創新成果，涵蓋行動醫療系統、護理專利、智能實驗室、智慧放射治療平台、全方位CBME系統、Power BI應用、健康醫LINE及LINE Notify、GenAI數位助理，以及定位系統。賴寧生說，在充滿創新與突破的醫療時代，深信技術與人文的結合，醫療科技的應用不僅能提升效率，更能讓病患在最需要的時候，獲得精準且貼心的照護。

行動醫療 APP：單手一指，翻轉醫療效率

大林慈濟獨立研發四款「行動醫療」、「行動急診」、「行動護理」和「行動紀錄」，等擁有生成式AI醫療APP，專為醫師與護理人員設計，結合生成式AI技術，實現病人清單管理的醫囑確認、行動給藥及事件紀錄等功能，翻轉了醫療護理的臨床工作模式。智慧醫療創新中心主任、醫務秘書林庭光說，「行動醫療 APP 不僅提升了臨床效率，還減少人為錯誤，大幅提升用藥及診療安全。」獲院內超過 90%的醫護人員好評與使用。

智慧放射治療平台：AI助力精準醫療

在癌症治療領域，放射腫瘤科主任洪世凱醫師說，獨立研發智慧放射治療平台整合了全流程電子化，多向聯繫與AI 輔助精準放療功能，並結合雲端照護管理理，發展出整合式放射治療資訊系統(IROIP)，2016 年獲得全國專利並技轉商用，目前已可架接市占九成放射線治療系統，已有超過十家醫院使用運作。透過資訊化整合，團隊完成一份正式放射治療報告的時間，從25分鐘縮短為 6.5分鐘，成績優於美國，澳洲、英國等先進國家。

智慧定位系統：打造無縫追蹤的醫療環境

與創鈺科技合作建置智慧定位系統，實現人員與設備的即時追蹤管理，提供病房快速儀器盤點、急診AMI/CVA綠色通道、資產設備效能管理、傳送人員即時定位管理與病患家屬室內導航 APP，全方位提升醫院運作效率，優化醫療流程。

護理專利技術：創新守護病患安全

護理部主任陳佳蓉表示，護理領域獨立研發創新設計，在提升醫護操作便利性與病患安全性，擁有五項專利技術，包括：

1. 伸縮式醫療抽痰管套組：改善操作便利性，降低染污風險，保障無菌狀態。

2. 呼吸器面罩多功能結構：可抽痰及清潔，減少血氧降低風險，提高病患安全。

3. 防輸液套脫落及安全加藥結構：防脫落設計與經濟效益兼具，優化靜脈注射體驗。

4. 可折疊防護裝置：為腹膜透析及外傷處置提供無菌環境，有效隔絕污染。

5. 腹膜透析接管固定輔助裝置：滑軌式設計讓視力不良或手部無力患者輕鬆操作。

GenAI數位助理

大林慈濟醫院率先運用生成式人工智慧（GenAI），結合院內HIS系統，推出革命性的數位助理，透過CHATGPT的強大能力，住院病摘與Weekly Summary僅需一鍵即可自動生成，更提供「一鍵精修」功能，不僅能檢查並修正錯別字、優化文法，還可將醫學名詞縮寫轉為全名，使病歷內容更加精準流暢。這項技術不僅為專師醫師節省大量時間，也提高病歷品質。

此外，生成式AI還完美融入行動護理APP，助力護理人員輕鬆記錄病人事件。只需透過語音輸入，即可生成完整的護理紀錄，幫助護理人員專注於病人照護，大幅提升工作效率與服務品質。

技術創新與人性化服務為核心

智慧醫療核心不僅是技術的突破，更是如何讓技術更好地服務於病人和醫護人員，隨著醫療數據標準化的推進與 AI技術的深化應用，嘉義大林慈濟醫院以技術創新與人性化服務為核心，持續優化其智慧醫療方案，在創新轉化為實際的臨床應用，讓病患在每一次的就診中都能感受到科技帶來的安全、便捷與安心。